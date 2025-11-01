Deva, donde la memoria echa raíces

Con la llegada del Día de los Difuntos, cada 1 de noviembre los cementerios municipales de Gijón se preparan para recibir a miles de personas que, un año más, acuden a rendir homenaje a sus seres queridos tristemente desaparecidos. En este mapa de la memoria, el Cementerio de Deva destaca como un espacio de referencia por su equilibrio entre tradición, naturaleza y modernidad.

Desde su inauguración en 1999, Deva ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia: un lugar de recogimiento que evoluciona al compás de la sociedad. Nació con tres mil unidades de enterramiento, en su mayoría nichos y urnas para restos, junto a ocho panteones iniciales. Hoy, su capacidad se ha triplicado, superando las 7.000 unidades y acogiendo más de trece mil inhumaciones.

Parque de las Cenizas del Cementerio de Deva. / Cedida a Lne

Este crecimiento ha venido acompañado de una notable diversificación en los tipos de sepultura: panteones de distintos tamaños y acabados, sepulturas bajo tierra, criptas familiares y espacios específicos para cenizas, como los columbarios o los árboles conmemorativos.

A pesar de la alta ocupación, el camposanto mantiene unidades disponibles para quienes desean planificar con antelación. Las concesiones por 75 años en "pre-necesidad" permiten elegir ubicación y asegurar precios actuales, evitando trámites y preocupaciones futuras. Una fórmula cada vez más elegida por quienes desean garantizar tranquilidad a sus familias y asegurarse un lugar en este entorno cuidado y sereno.

Panteones / Cedida a Lne

El Parque de las Cenizas: naturaleza, memoria y sostenibilidad

Entre las innovaciones más significativas del Cementerio Municipal de Deva destaca el Parque de las Cenizas, un espacio pionero que refleja la transformación cultural de las despedidas.

Con la incineración en aumento en Gijón, este enclave ofrece un lugar natural donde esparcir o enterrar cenizas gratuitamente, dentro de un entorno verde y respetuoso con el medio ambiente. En su interior se encuentra el Bosque de las Cenizas, donde cada vida se transforma en un nuevo árbol que crece junto a las raíces de la memoria.

Más de trescientas familias han optado ya por esta alternativa ecológica, que combina simbolismo, serenidad y respeto por la naturaleza. Cada árbol lleva al pie una placa con el nombre del difunto o difuntos, creando así un lugar de encuentro para familiares y amigos, que pueden incluso reservar espacio alrededor para futuras generaciones.

El resultado es un paisaje emocional y vivo, donde la vida continúa en forma de bosque y donde el recuerdo se mezcla con el aire limpio, el silencio y la esperanza verde de los nuevos tiempos.

Nichos en el Cementerio de Deva. / Cedida a Lne

Servicios especiales por el Día de los Difuntos

Como cada año, Cegisa, empresa gestora de los cementerios municipales de Gijón, refuerza los servicios con motivo de esta fecha tan señalada. Se amplía la frecuencia de autobuses hacia Deva y se habilita una línea especial al cementerio de Ceares durante el día 1 de noviembre.

Las floristerías de Deva, Ceares y Jove abrirán de manera ininterrumpida para facilitar a los visitantes la tradicional ofrenda floral, mientras que las misas por los difuntos se celebrarán en los diferentes cementerios y parroquias de la ciudad:

–Deva, a las 12.00 horas (capilla del cementerio).

–Ceares, a las 11.00 horas (Iglesia de San Andrés).

–Jove, a las 11.30 horas.

–Somió, a las 17.00 horas(cementerio).

–Cabueñes, misa en la iglesia a las 12.00 horas y visita al cementerio a las 17.00 horas.

–Cenero, visita al cementerio a las 17.00 horas.

–Tremañes, misa a las 17.00 horas.

–Baldornón, visita al cementerio a las 12.00 horas y misa posterior.

Un año más, el Día de los Difuntos vuelve a recordar que la memoria también necesita espacios donde crecer y transformarse. Deva, con su serenidad, su entorno natural y su apuesta por la sostenibilidad, encarna esa nueva manera de entender la despedida: una celebración del recuerdo en paz con la tierra y con el tiempo.