Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La falta de mano de obra obliga a renunciar a las ayudas para proteger fincas de lobos y osos

COAG advierte de que los ganaderos pierden entre 16.000 y 30.000 euros al no poder certificar los trabajos porque las empresas forestales contratadas se vieron desbordadas por los incendios

Vacas pastando en un prado.

Vacas pastando en un prado. / DEMELSA ALVAREZ

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Entre 16.000 y 30.000 euros. En esa franja oscilan las cantidades a las que se han visto obligados a renunciar algunos ganaderos asturianos que habían solicitado las ayudas para cerrar fincas y proteger a sus animales de los ataques del lobo, del oso y del resto de fauna salvaje.

El plazo para certificar las subvenciones acabó el 30 de octubre y muchos –sobre todo en el Occidente– se han visto obligados a renunciar por no poder hacerlo. El motivo: la falta de mano de obra, ya que las empresas y cooperativas forestales que iban a hacer las obras no pudieron cumplir, al tener que participar en la extinción de los voraces incendios del pasado verano.

Prórroga

La organización COAG había pedido a la Consejería de Medio Rural que prorrogase el plazo al ver venir tal problema. "Era una petición muy razonable. Pero nuestros peores presagios se han cumplido. Y eso que la Consejería animó a adoptar medidas de prevención frente a los ataques del lobo o el oso y se anunciaron ayudas para financiar el 100% del coste", dicen en COAG, que se quejan de la burocracia y los retrasos administrativos. "Estas presuntas políticas de prevención resultan totalmente ineficaces. El lobo y el oso no esperan a que instalemos cierres".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
  2. Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
  3. Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
  4. Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
  5. El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
  6. El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?
  7. Un accidente en la 'Y' genera retenciones durante más de dos horas
  8. El restaurante ovetense con las mejores vistas está de celebración

La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo

La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo

Katia Borlado, la actriz que aprendió a escuchar el silencio: "Lo más gratificante es la exploración de distintos personajes, distintas conductas humanas y formas de expresión"

Katia Borlado, la actriz que aprendió a escuchar el silencio: "Lo más gratificante es la exploración de distintos personajes, distintas conductas humanas y formas de expresión"

Aumentan los asturianos que llegan a fin de mes con mucha dificultad

Deva, donde la memoria echa raíces

Deva, donde la memoria echa raíces

La falta de mano de obra obliga a renunciar a las ayudas para proteger fincas de lobos y osos

La falta de mano de obra obliga a renunciar a las ayudas para proteger fincas de lobos y osos

"La familia Castañón", legáu del historietista y músicu xixonés Igor Medio, entra nel Muséu del Pueblu d’Asturies

"La familia Castañón", legáu del historietista y músicu xixonés Igor Medio, entra nel Muséu del Pueblu d’Asturies

Tres décadas de respeto y compromiso en el corazón del Occidente asturiano

Tres décadas de respeto y compromiso en el corazón del Occidente asturiano

Les 29 pymes asturianes que van recibir 4,19 millones: van crease cien nuevos empleos

Les 29 pymes asturianes que van recibir 4,19 millones: van crease cien nuevos empleos
Tracking Pixel Contents