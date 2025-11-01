Las mastodónticas cifras de las oposiciones que se avecinan en Asturias: para empezar, más de 43.000 aspirantes el próximo fin de semana en Gijón

Más de 43.000 opositores –casi tantos como parados hay en Asturias– están convocados a los exámenes del Servicio de Salud del Principado (Sespa) que se celebrarán el próximo fin de semana (sábado y domingo) en el Recinto Ferial Luis Adaro, de Gijón. Todas las cifras del proceso selectivo son muy abultadas. Baste señalar las relativas a los cuestionarios de las pruebas. En total, la Administración sanitaria ha encargado unos 52.000 cuadernillos con las preguntas, cuyo precio de imprenta roza los 215.000 euros, según los datos que obran en el Perfil del contratante del Principado.

Según ha podido saber este periódico, la empresa adjudicataria ya empezó a imprimir los cuestionarios este pasado jueves, y este trabajo concluirá este próximo jueves. A continuación, los cuadernillos serán transportados al recinto gijonés en furgonetas precintadas. El protocolo de seguridad busca ser muy estricto.

Varias pruebas en un fin de semana

Las pruebas se desarrollarán el sábado 8 y domingo 9, en sesiones de mañana y tarde. El espacio ferial gijonés puede dar cabida de manera simultánea a unos 10.000 opositores.

Para el sábado por la mañana , están convocados más de 11.000 candidatos a 151 plazas fijas de celador sanitario .

, están convocados a . Para el sábado por la tarde , hay más de 9.000 inscritos para 270 puestos de auxiliar administrativo , 20 de trabajador social y 5 de jefe de taller .

, hay para , y . El domingo por la mañana , se espera a más de 13.000 aspirantes a 280 plazas de auxiliar administrativo .

, se espera a a . El domingo por la tarde, están apuntados unos 9.500 opositores para 899 puestos de enfermera, 68 de ayudante de servicios y 15 de higienista dental.

Según ha podido saber este periódico, la experiencia de los últimos tiempos dice que, a la hora de la verdad, suelen fallar entre el 30 y el 40% de los inscritos a los procesos selectivos del ámbito sanitario. En este caso, se pronostica que el absentismo sea más bajo debido a que hay bolsas de empleo agotadas –como las de celador y auxiliar administrativo–, lo que genera un atractivo adicional para quienes buscan entrar en la bolsa de trabajo temporal.

Son un total de 65.039 los inscritos a las 2.003 plazas convocadas la pasada primavera por el Sespa. Se trata de puestos de personal estatutario que corresponden a las OPE de 2022, 2023 y 2024. Las 46 convocatorias incluyen 722 plazas de médico, 299 de enfermería, 280 de auxiliar administrativo, 270 de técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 151 de celador. Las 281 restantes son para categorías como fisioterapeutas (33), administrativos (21), terapeutas ocupacionales (16) o higienistas dentales (15), entre otras. El mayor contingente de aspirantes realizará su ejercicio el fin de semana del 8 y 9 de este mes, en Gijón.

Entre tanto, el último fin de semana del mes (sábado 29 y domingo 30) se examinarán la mayor parte de los médicos en la Facultad de Medicina, en Oviedo, también en turnos de mañana y tarde.Un grupo de categorías –entre las que figuran administrativos, telefonistas, técnicos de radiodiagnóstico y laboratorio, fisioterapeutas y planchadoras– tendrá sus exámenes a lo largo del primer trimestre de 2026.

Para hacerse una idea de la envergadura del proceso, cabe indicar que el número de candidatos es superior al de demandantes de empleo apuntados al Servicio de Empleo del Principado (SEPEPA), que a finales de septiembre era de 49.517 personas.

Cambios en el proceso selectivo

El Sespa ha decidido introducir cambios en los procesos selectivos con el objetivo de “atraer talento nuevo y facilitar la incorporación de profesionales más jóvenes”. Dos de las novedades afectan directamente a la fase de oposición para médicos especialistas.

La primera consiste en poner fin a la estructura de dos ejercicios y realizar un único examen teórico-práctico (de supuestos prácticos, no clínicos). Las preguntas tendrán formato tipo test, como establece una norma de 2016 impulsada por Podemos, tras las irregularidades detectadas en 2011, algunas de las cuales llegaron a los tribunales.

La segunda novedad permite que puedan inscribirse quienes obtengan la titulación antes del examen. Afecta al personal sanitario de los subgrupos A1 y A2 (médicos y enfermería), pues “ofrece la oportunidad de participar tanto a los residentes que terminan ahora como a los nuevos titulados”.

Otra medida relevante: las respuestas erróneas no restarán nota. Con esta decisión, consensuada entre sindicatos y Principado, se pretende favorecer a los interinos de larga duración para que accedan a una plaza fija.

“El criterio de la Comisión Europea es reducir las temporalidades excesivamente largas, y éste es también el espíritu de lo acordado”, explicaron a este periódico fuentes de la negociación. La clave es que, al no penalizar los errores, más opositores superan el corte, y los servicios prestados en interinidad se vuelven decisivos en la fase de concurso.

Con este sistema, el Gobierno regional y las organizaciones sindicales pretenden culminar el macroproceso de estabilización de temporales llevado a cabo en 2024 y comienzos de 2025.