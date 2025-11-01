La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo

La compañía estadounidense de soluciones tecnológicas Qnity Electronics comienza hoy a operar al margen del grupo DuPont y lo hace con el respaldo de un centro de servicios que ha ubicado en Asturias y que nace con una plantilla de 78 trabajadores.

Qnity era la antigua división de electrónica de DuPont y no tenía actividad productiva en el complejo que la multinacional estadounidense tiene en Asturias desde 1990. Sin embargo, desde el centro global de servicios de DuPont en el valle de Tamón (que cuenta con equipos de finanzas, recursos humanos, tecnologías de la información, compras y logística, atención al cliente…) se prestaba respaldo a esa división. Ahora que Qnity inicia su camino como empresa independiente al margen de DuPont seguirá más conectada a Asturias.

La nueva compañía Qnity pone en marcha hoy su propio centro de servicios en el complejo de Tamón. Comparte edificio de oficinas con los centros de servicios de Dupont y de Celanese (la antigua división de movilidad de DuPont, que fue vendida) y a partir de 2026 también se alojará allí el centro de servicios de Arclin, la compañía que ha acordado la adquisición del negocio de aramidas de DuPont y que incluye las fábricas de ICL y Nomex de Tamón.

El centro de servicios de Qnity en Asturias nace con 78 trabajadores. Fuentes de DuPont señalaron que cerca de 40 trabajadores han sido traspasados desde la estructura del centro global de servicios de DuPont en Asturias al de Qnity para dotarlo de experiencia. El resto de empleados son nuevas contrataciones. La transferencia de personal también ha obligado a reforzar el centro de DuPont, que cuando se cierre la venta del negocio de aramidas a Arclin quedará con 282 trabajadores en Asturias.

Qnity es un proveedor de materiales y soluciones para la industria de los semiconductores y la electrónica que cuenta con casi 10.000 empleados, 40 plantas de fabricación y 20 laboratorios de investigación. Desde hoy es una empresa independiente y el próximo hito se producirá el lunes con su incorporación al índice S&P 500 de la Bolsa de Nueva York. "La incorporación de Qnity al prestigioso índice S&P 500 reafirma la solidez de nuestras alianzas con clientes, nuestro alcance global y nuestra amplia cartera de tecnologías líderes en el sector", declaró Jon Kemp, director ejecutivo de Qnity.