Un parapentista sufre lesiones de consideración tras caer junto a la antena de Coto Bello, en Aller

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, evacuó al HUCA a un parapentista que resultó herido de consideración tras sufrir una caída en la zona de la antena de Coto Bello, en el concejo de Aller. El 112 Asturias recibió el aviso a las 14.03 horas.

Se indicó a la sala del 112 Asturias que una persona había caído por un talud y estaba herido, en el monte. Al parecer estaba practicando parapente. Hasta el lugar llegó el equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada, pero la niebla obligó al helicóptero a retirarse a Corigos.

El SAMU envió a la ambulancia de Cabañaquinta hasta la zona y los rescatadores sacaron y portearon al afectado durante unos 50 metros, hasta el vehículo. La ambulancia trasladó a todos hasta el helicóptero que esperaba en Corigos y se evacuó al herido al HUCA.

Se informó a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). Los rescatadores finalizaron la intervención a su llegada a base, a las 17.07 horas.

Otros dos heridos en la Autopista del Huerna

Por otro lado, un nuevo accidente la Autopista del Huerna (AP-66) dejó a una mujer y su hijo de dos años heridos leves después de que el vehículo en el que viajaba, un Toyota Corolla, se saliese de la calzada por raones que no han tarscendido. El suceso se produjo a las 10.25 horas de este sábado, en el kilómetro 72, en Lena, en sentido León. En la madrugada de este viernes tuvo que cerrarse durante hora y media la Autovía en la parte leonesa, en sentido a Asturias, después de que hubiese volcado un camión y su conductor, un hombre de 51 años, resultase herido de consideración.