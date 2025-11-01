Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así ha quedado un hórreo en la localidad valdesana de Brieves, después de que se declarase un incendio

Acudieron los Bomberos de Luarca, que lucharon durante más de una hora contra las llamas

Tres bomberos durante la extinción del fuego.

Tres bomberos durante la extinción del fuego. / SEPA

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Efectivos de Bomberos del SEPA con base en Luarca sofocaron un incendio declarado en un hórreo de la localidad de Brieves, en Valdés. El fuego calcinó la construcción y causó daños en el alero y las persianas de una vivienda aledaña.

El 112 Asturias recibió el aviso de este incendio a las 4.03 horas. Los vecinos aseguraban que se había declarado un fuego en el hórreo por razones que se desconocen.

Los bomberos encontraron el incendio totalmente desarrollado a su llegada. Lo dieron por controlado a las 5.30 horas. Fue avisada la Guardia Civil y el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). Los efectivos permanecen desescombrando la zona.

