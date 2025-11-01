Las dos queserías artesanas de Asturias que han conquistado Sevilla con sus quesos

De La Espina (Salas) y Campo de Caso (Caso) a conquistar Sevilla. Es lo que han hecho los propietarios de las queserías artesanales El Rebollín y Redes, que han logrado colarse como finalistas entre los mejores del continente en los European Cheese Awards, elegidos en el marco del certamen Quesarte que se celebrará en la capital andaluza del 7 al 9 de noviembre.

En el caso de la quesería salense su afuega`l pitu rojo ha logrado el oro en la categoría de quesos con condimentos en su interior. Además, El Rebollín logró una plata en la categoría de leche de vaca joven con su afuega´l pitu blanco.

Natalia Lobeto, con sus quesos. / LNE

Otra que ha triunfado es la quesería Redes, de Natalia Lobeto. En su caso ha logrado una medalla de plata con su queso Natali Blu, en la categoría de pasta azul.

En el concurso han tomado parte algunas de las mejores queserías artesanales de España. Todas podrán exhibir sus productos en la próxima feria, donde el producto asturiano destacará por mérito propio.