Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las dos queserías artesanas de Asturias que han conquistado Sevilla con sus quesos

Los productos hechos en La Espina (Salas) y Campo de Caso (Caso) se cuelan entre los mejores de Europa

Quesos salenses.

Quesos salenses. / Elena CASERO

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

De La Espina (Salas) y Campo de Caso (Caso) a conquistar Sevilla. Es lo que han hecho los propietarios de las queserías artesanales El Rebollín y Redes, que han logrado colarse como finalistas entre los mejores del continente en los European Cheese Awards, elegidos en el marco del certamen Quesarte que se celebrará en la capital andaluza del 7 al 9 de noviembre.

En el caso de la quesería salense su afuega`l pitu rojo ha logrado el oro en la categoría de quesos con condimentos en su interior. Además, El Rebollín logró una plata en la categoría de leche de vaca joven con su afuega´l pitu blanco.

Natalia Lobeto, con sus quesos.

Natalia Lobeto, con sus quesos. / LNE

Otra que ha triunfado es la quesería Redes, de Natalia Lobeto. En su caso ha logrado una medalla de plata con su queso Natali Blu, en la categoría de pasta azul.

En el concurso han tomado parte algunas de las mejores queserías artesanales de España. Todas podrán exhibir sus productos en la próxima feria, donde el producto asturiano destacará por mérito propio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
  2. Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
  3. Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
  4. Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
  5. La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
  6. El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
  7. El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?
  8. Un accidente en la 'Y' genera retenciones durante más de dos horas

Los bonos de descuento para alquilar casa rural en Asturias, un éxito: estas son las cifras tras un mes y medio en funcionamiento

Los bonos de descuento para alquilar casa rural en Asturias, un éxito: estas son las cifras tras un mes y medio en funcionamiento

Consternación en el Regimiento "Príncipe" por la muerte de su emblema, el águila de Harris "Cangas", que perdió la vida en un adiestramiento

Consternación en el Regimiento "Príncipe" por la muerte de su emblema, el águila de Harris "Cangas", que perdió la vida en un adiestramiento

Así ha quedado un hórreo en la localidad valdesana de Brieves, después de que se declarase un incendio

Así ha quedado un hórreo en la localidad valdesana de Brieves, después de que se declarase un incendio

Asturias en modo invierno: esto es todo lo que deben saber los conductores para circular seguros por las carreteras (y hay novedades)

Asturias en modo invierno: esto es todo lo que deben saber los conductores para circular seguros por las carreteras (y hay novedades)

Las dos queserías artesanas de Asturias que han conquistado Sevilla con sus quesos

Las dos queserías artesanas de Asturias que han conquistado Sevilla con sus quesos

Más cargas para el sector turístico: la tarifa obligatoria por ofertar televisión contra la que se "revuelven" los empresarios hoteleros de Asturias

Más cargas para el sector turístico: la tarifa obligatoria por ofertar televisión contra la que se "revuelven" los empresarios hoteleros de Asturias

Atención asturianos: ¿no te has vacunado de la gripe?, el Principado te lo pone más fácil

Atención asturianos: ¿no te has vacunado de la gripe?, el Principado te lo pone más fácil

Katia Borlado, la actriz asturiana que reformula a las princesas Disney: "Nos enseñaron a esperar por un tipo de amor que no existe"

Katia Borlado, la actriz asturiana que reformula a las princesas Disney: "Nos enseñaron a esperar por un tipo de amor que no existe"
Tracking Pixel Contents