El Supremo falla que ArcelorMittal vulneró el derecho a huelga en las movilizaciones en Asturias por el acuerdo marco

El Tribunal Supremo ha confirmado que ArcelorMittal vulneró el derecho fundamental de huelga en las convocatorias realizadas en abril y mayo de 2023 en Asturias por el acuerdo marco de la compañía. El fallo señala que la empresa impuso servicios de mantenimiento y seguridad abusivos, no negociados y sin justificación, con el objetivo de limitar la capacidad de la plantilla para ejercer su derecho a huelga y mantener la producción a toda costa.

El Supremo es claro: la empresa utilizó los “servicios mínimos” para sostener la actividad productiva y no para proteger instalaciones, como establece la ley. Y lo hizo de manera unilateral, sin diálogo real y sin razones técnicas acreditadas. Por ello, "la sentencia obliga a ArcelorMittal a cesar en estas prácticas y a indemnizar por el daño causado”, resaltó Ignacio Requena, secretario general de la federación de Industria de CCOO de Asturias, que había presentado la demanda. La compañía deberá pagar una indemnización de 120.000 euros.

Para el sindicato CC OO esta decisión judicial supone un severo toque de atención. “Una empresa que opera gracias al trabajo de miles de personas no puede actuar por encima de los derechos laborales, ni utilizar su poder para intentar desactivar la movilización y la organización de la plantilla. Ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien ponga orden y recuerde algo elemental: la huelga es un derecho, no una concesión”, señaló Requena, que añadió: “Esperamos que, a partir de ahora, ArcelorMittal escuche, dialogue y respete, y no vuelva a recurrir a prácticas que vulneren derechos fundamentales”.

“El Supremo considera los derechos de los trabajadores y trabajadoras frente a una multinacional”, afirmó Damián Manzano, responsable de Acción Sindical de CC OO de Asturias, que agregó que “se garantiza un derecho fundamental, que tanto logró conquistar, como es el de la huelga, frente a los discursos retrógrados de organizaciones patronales, empresariales y agrupaciones extremistas que no dejan de cuestionarlo”.