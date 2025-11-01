Tres décadas de respeto y compromiso en el corazón del Occidente asturiano

Cada 1 de noviembre, Día de Difuntos, la memoria se convierte en gratitud hacia nuestros seres queridos ya desaparecidos, pero también en reconocimiento hacia quienes acompañan con discreción, humanidad y respeto los momentos más difíciles. En la zona occidental de Asturias, Funerarias del Occidente encarna esa labor silenciosa y esencial. Desde su fundación en 1989, esta empresa familiar ha tejido una historia marcada por el compromiso con las familias, la calidad en el servicio y la mejora constante.

Nacida de la unión de varias funerarias locales, la compañía apostó desde el principio por un modelo de atención integral, que garantizara cercanía y profesionalidad en un territorio amplio y disperso. Su sede central se encuentra en Jarrio (Coaña), donde dispone de uno de los tanatorios más modernos del Principado, aunque su red de instalaciones se extiende por numerosos concejos del occidente asturiano e incluso por el oriente lucense. Desde allí, un equipo experimentado acompaña a las familias en todas las fases del proceso funerario, desde los primeros trámites hasta la despedida final.

Interior del Tanatorio de Vegadeo. / Cedida a Lne

Funerarias del Occidente ha situado la calidad y la gestión responsable en el corazón de su labor. En 2006 comenzó a certificar sus servicios con las normas ISO 9001 de gestión de la calidad y ISO 14001 de gestión ambiental, diseñando un sistema que sigue aplicando hoy y que garantiza una atención excelente tanto a nivel externo –clientes, proveedores, instituciones y sociedad– como interno, con protocolos claros de actuación y formación continua para su personal. Posteriormente, en 2014, la empresa obtuvo el Certificado de Excelencia Europea EFQM 200+, un reconocimiento a su gestión global y a la implicación de todo su equipo. Ese compromiso con la mejora permanente dio un paso más en 2022, cuando Funerarias del Occidente se convirtió en la primera funeraria asturiana certificada por AENOR con la norma UNE-EN 15017:2020 de Servicios Funerarios, que establece requisitos específicos para el sector. Este estándar regula aspectos clave como la formación del personal, la calidad de las instalaciones y vehículos, la atención a las familias, la protección de datos o la correcta manipulación y acondicionamiento de los difuntos. Además, la empresa se ha adherido al modelo de AENOR "Compromiso con las familias de las organizaciones funerarias" –también es la única de la región que la tiene–, basado en valores como la humanización, la ética, la transparencia, la confianza y la profesionalidad. El sistema define todos los procesos del servicio funerario –desde el primer contacto y la recogida del difunto hasta la despedida, la gestión de cremaciones y el asesoramiento posterior al duelo–, garantizando criterios comunes de calidad, pero con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de cada familia. Así, cada empleado conoce las pautas que aseguran una atención uniforme, cercana y empática en todas las etapas.

Exterior del Tanatorio de Jarrio. / Cedida a Lne

Destacar que Funerarias del Oocidente también ha sido reconocida a nivel local por su contribución al desarrollo económico y social del territorio. En 2024, el Ayuntamiento de Coaña le concedió el premio "Profetas en nuestra tierra", que distingue a entidades comprometidas con la generación de empleo y el arraigo en el medio rural.

En más de tres décadas de historia, Funerarias del Occidente ha sabido mantener el equilibrio entre la cercanía humana y la incorporación de nuevas tecnologías, protocolos y sistemas de gestión. Su objetivo sigue siendo el mismo: que cada despedida se realice con el máximo respeto, acompañamiento y cuidado.

En este Día de Difuntos, cuando el recuerdo se convierte en homenaje, Funerarias del Occidente representa la continuidad de un valor que trasciende generaciones: el de servir con empatía, excelencia y compromiso humano.