La advertencia de los empresarios a Barbón ante los nuevos presupuestos: "Más impuestos lastrarán a Asturias" / .

Los agentes económicos contemplan con preocupación el arranque de las negociaciones del Gobierno para sacar adelante el presupuesto de 2026. El diálogo con la derecha está roto o encallado y el Gobierno está abocado a buscar la alianza con la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, que ya ha advertido que antes de hablar sobre las cuentas quiere que se discutan sus demandas tributarias referidas al IRPF.

Covadonga Tomé reclama elevar el tipo impositivo para las rentas de más de 120.000 euros. También, elevar del 15 al 20% el tipo impositivo a los grandes tenedores de vivienda y también establecer un tipo especial para el caso de que una persona física o jurídica adquiera un edificio entero de viviendas.

El hecho de que el camino del Gobierno para lograr la aprobación de las cuentas pase por negociar subidas tributarias ocasiona recelo en los empresarios. María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), recalcó que el presupuesto "debe ser una herramienta al servicio de la actividad económica y el empleo", lo que o se logrará "cargando sobre os asturianos una mayor presión fiscal". "Asturias ya soporta una fiscalidad muy superior a la del resto de España, lo que limita nuestra competitividad", aseguró. Además, "lo necesario sería corregir el efecto de la inflación, no incrementarlo". FADE reclama una gestión "más eficiente de los servicios públicos" y orientar las partidas presupuestarias a "la inversión productiva".

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Oviedo, recalcó ayer que la negociación presupuestaria está en "un momento decisivo", porque debe definirse "qué modelo económico queremos para Asturias". Para la Cámara de Oviedo, el objetivo fiscal debe ser "el desarrollo económico y no la recaudación". "El verdadero sostén del bienestar y la seguridad social es la actividad económica y el empleo", recalcó. Defendió una política tributaria que "estimule la inversión y apoye a las empresas" en vez de penalizarlas, "generando confianza". Además, pidió compensar los efectos de la inflación y aliviar a los autónomos y pymes porque "Asturias está perdiendo competitividad fiscal y no queremos ser una isla"

"Asturias precisa un sistema fiscal más atractivo y acorde con otras comunidades, y eso pasa por una disminución de varios tributos, muy al contrario de lo que ahora se propone", advierte Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. A su juicio, "esa disminución de la presión fiscal aumentará nuestra competitividad y crecimiento".

"La presión fiscal va directamente ligada a la inversión productiva; en una región penalizada fiscalmente respecto a las comunidades vecinas, el debate debería ser sobre bajadas en un momento de máxima recaudación, para impulsar el crecimiento", apuntó Daniel González, presidente de la Cámara de Avilés.

"No es el camino", advirtió Íñigo Cabal, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar en Asturias. "Nos parece increíble que, de verdad, la negociación presupuestaria pueda depender de una mayor presión impositiva", afirmó Cabal, quien recordó que "Asturias, junto Cataluña, es el peor tratado de España" en materia fisca. "Todo ello pone en riesgo la pervivencia y el arraigo de muchas empresas generadoras de empleo y riqueza", concluyó.

Abel Fernández, presidente del Colegio de Economistas, pide a PP y Foro que "no rompan las negociaciones" y reclama al Gobierno "más sensibilidad a las propuestas de estos partidos para reducir la presión fiscal". "Nuestro sector productivo y nuestra sociedad se verían muy perjudicados con una mayor carga fiscal; iría en sentido contrario al camino que deberíamos tomar", señaló.

"Barbón se ha entregado"

El Partido Popular asturiano, que da por roto el diálogo con el Gobierno por excluir un giro fiscal con más rebajas tributarias, señaló ayer que el presidente Adrián Barbón "se ha entregado a sus socios radicales, al más puro estilo de Pedro Sánchez; debe contentar a IU y a Covadonga Tomé para aprobar el presupuesto y lo hará a costa de los asturianos". Los populares afirman que "no se entiende" que ante un nuevo "récord de recaudación" el Ejecutivo se niegue a "bajar el IRPF para todos los ciudadanos, compensar la inflación, eliminar el impuesto de sucesiones o bajar el de transmisiones".