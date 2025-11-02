El aeropuerto de Asturias pierde viajeros a Madrid... pero está en el mejor momento de su historia: estos dos destinos son la clave del éxito

Los datos registrados en 2024 no fueron anecdóticos: el aeropuerto de Asturias ha experimentado un evidente cambio de paradigma desde la llegada de la alta velocidad a la región. La ruta con Madrid, tradicionalmente el destino favorito de los viajeros que utilizan la terminal de Santiago del Monte, ha sido superada por Barcelona por segundo año consecutivo. La capital catalana, en cualquier caso, tampoco ha registrado un gran aumento en el número de pasajeros procedentes del Principado. Aun así, el aeropuerto de Asturias atraviesa el mejor momento de su historia.

Cerró 2024 con más de 1.990.000 pasajeros, lo que supone la cifra anual más alta desde su apertura. Y hay más: en lo que va de 2025 acumula ya 1.560.377 viajeros, según las cifras oficiales de Aena. Ese número representa un 2,4 % más que en el mismo periodo del año pasado, por lo que es probable que este año vuelva a batirse el récord. ¿Por qué el aeropuerto asturiano sigue creciendo en número de pasajeros si el AVE le resta usuarios a Madrid y Barcelona tampoco despega?

La respuesta está en dos claves. Por un lado, hay otros destinos nacionales que están tirando del carro, especialmente Mallorca, a donde ya han viajado este año 112.489 personas, un 23,4 % más que el año pasado. Otro aumento destacable es el de Valencia, con 73.318 pasajeros, un 36 % más. Por otro lado, la pujanza de los vuelos internacionales continúa al alza, lo que contribuye a que el aeropuerto sume viajeros cada año.

La letra pequeña de los datos de Aena (que pueden consultarse en el gráfico que acompaña esta información) revela cambios relevantes en las preferencias de los viajeros. En el ámbito nacional, la tendencia de la ruta a Madrid es descendente. En lo que va de año, 252.706 pasajeros han volado desde Asturias a la capital de España, un 0,7 % menos que el año pasado, cuando se produjo la gran caída (-13 %) motivada por la llegada del AVE y la apertura de la Variante de Pajares.

Esa tendencia no parece que vaya a romperse, apuntan desde el sector. Desde que la región cuenta con alta velocidad, Madrid ha pasado al segundo lugar, superada por Barcelona. Nunca había ocurrido en la historia, hasta ahora.

Italia gana a Reino Unido

En el ámbito internacional también se observan cambios. Por primera vez en varios años, el Reino Unido no es el principal destino extranjero de los viajeros asturianos: Italia ocupa ahora el primer puesto, con 84.065 pasajeros, frente a los 74.245 del Reino Unido, que ha visto reducida su influencia principalmente por la pérdida del vuelo directo a Londres-Stansted operado por Ryanair.

Esa caída se ha visto compensada por el aumento de pasajeros con destino a países como Alemania (54.356 viajeros) o Bélgica (36.586). El aeropuerto, aunque goza de buena salud, mira con preocupación al futuro tras el anunciado adiós de Ryanair, que a partir de marzo de 2026 dejará de operar las rutas a Roma, Düsseldorf y Bruselas debido a la disputa que mantiene con Aena por las tasas. La salida del principal operador de bajo coste provocará que la región se quede con 27 destinos directos, frente a los 30 actuales.