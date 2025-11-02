Alerta sanitaria: consumo avisa de la distribución en Asturias de un endulzante de origen natural con sulfitos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) alerta de la presencia de sulfitos en varios lotes de azúcar de coco de marcas diferentes. Los productos son de origen natural, proceden de Indonesia y se tiene conocimiento de que se han distribuído en varias comunidades.

En un principio, la alerta se centró en el producto con el nombre 'Flor de Coco, endulzante de origen natural' de la marca Azucarera. En Carrefour, por ejemplo, retiraron los lotes afectados de inmediato, tal como notificaban desde Facua. Ahora la alerta se extiende al azúcar de coco de otras marcas como Dreamfoods, Planeta huerto o Bizilur.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Azúcar de coco de La Azucarera / AESAN

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Desde AESAN recomiendan, como medida de precaución, a las personas con intolerancia a los sulfitos, que pudieran tener el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo.