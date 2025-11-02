Cuando Asturias descubrió a una "jovencita" Carmen Lomana (mucho antes que el resto de España)
La empresaria protagonizó en 1965, cuando veraneaba en Celorio, un reportaje junto a Eduardo Úrculo en las páginas estivales de LA NUEVA ESPAÑA firmado por Graciano García y con fotos de José Vélez
España "descubrió" a Carmen Lomana (León, 1948) en la primera década de este siglo, cuando la empresaria y coleccionista de moda de alta costura se hizo famosa en la televisión. Pero LA NUEVA ESPAÑA lo hizo mucho antes, cuando era "jovencita", según sus propias palabras, y anónima. Protagonizó uno de los reportajes de verano del periódico en la sección estival – "Asturias Veranea"– que firmó Graciano García con fotografías de José Vélez.
Este reportaje acaba de llegar a manos de su protagonista, encantada de hacerse con él para guardar en su archivo, como manifestó durante la presentación en el Club LA NUEVA ESPAÑA de su último libro "Pasión por la vida". Lomana tiene más en su haber, como "El glamour inteligente", en el que da su receta para exhibir (como hace ella) impecables modales y saber estar en todo tipo de su situacion. Al tiempo, desveló en el Club una anécdota con mucho humor referente al color de su pelo entonces, moreno en contraste con su rubio natural: "Quise emular a Massiel y aproveché que estaba sola y me teñí. A mi madre no le sentó muy bien...".
Graciano García también tiene anécdota de aquel día en la playa de Celorio, en Llanes, donde él y Vélez acudieron para un reportaje con el célebre pintor Eduardo Úrculo. En el mismo se coló una jovencísima Lomana, cuya familia tenía (y tiene) una casa de veraneo en la localidad. "Sí que recuerdo el reportaje y a ella. Era discreta, le gustaba estar sola, brillaba su encanto. Era la que concentraba las miradas de la parroquia. Tenía un traje de baño blanco", rememora el periodista a sus 86 años. "Salíamos del periódico de madrugada en el coche del trabajo en busca de noticias veraniegas. En aquellas correrías siempre encontrábamos alguna noticia", reseña.
Y un día caluroso de julio de 1965 se encontraron con Carmen Lomana, a quien le quedaban unas cuantas décadas –y mucho por vivir, como cuenta en su memorias– para ser la famosa que es ahora en España. En Asturias se entrenó.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?
- Un accidente en la 'Y' genera retenciones durante más de dos horas