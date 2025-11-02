Cuando Asturias descubrió a una "jovencita" Carmen Lomana (mucho antes que el resto de España)

España "descubrió" a Carmen Lomana (León, 1948) en la primera década de este siglo, cuando la empresaria y coleccionista de moda de alta costura se hizo famosa en la televisión. Pero LA NUEVA ESPAÑA lo hizo mucho antes, cuando era "jovencita", según sus propias palabras, y anónima. Protagonizó uno de los reportajes de verano del periódico en la sección estival – "Asturias Veranea"– que firmó Graciano García con fotografías de José Vélez.

Lomana, en Club de LA NUEVA ESPAÑA, para presentar su libro de memorias. / Irma Collín

Este reportaje acaba de llegar a manos de su protagonista, encantada de hacerse con él para guardar en su archivo, como manifestó durante la presentación en el Club LA NUEVA ESPAÑA de su último libro "Pasión por la vida". Lomana tiene más en su haber, como "El glamour inteligente", en el que da su receta para exhibir (como hace ella) impecables modales y saber estar en todo tipo de su situacion. Al tiempo, desveló en el Club una anécdota con mucho humor referente al color de su pelo entonces, moreno en contraste con su rubio natural: "Quise emular a Massiel y aproveché que estaba sola y me teñí. A mi madre no le sentó muy bien...".

Página del reportaje de LA NUEVA ESPAÑA con Eduardo Úrculo y Carmen Lomana, en 1965, en Celorio. / ARCHIVO

Graciano García también tiene anécdota de aquel día en la playa de Celorio, en Llanes, donde él y Vélez acudieron para un reportaje con el célebre pintor Eduardo Úrculo. En el mismo se coló una jovencísima Lomana, cuya familia tenía (y tiene) una casa de veraneo en la localidad. "Sí que recuerdo el reportaje y a ella. Era discreta, le gustaba estar sola, brillaba su encanto. Era la que concentraba las miradas de la parroquia. Tenía un traje de baño blanco", rememora el periodista a sus 86 años. "Salíamos del periódico de madrugada en el coche del trabajo en busca de noticias veraniegas. En aquellas correrías siempre encontrábamos alguna noticia", reseña.

Y un día caluroso de julio de 1965 se encontraron con Carmen Lomana, a quien le quedaban unas cuantas décadas –y mucho por vivir, como cuenta en su memorias– para ser la famosa que es ahora en España. En Asturias se entrenó.