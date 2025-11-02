No baja de los 100 euros: el precio de viajar a Madrid desde Asturias (en tren o avión) se dispara por estos motivos

El precio de los billetes de AVE y los pasajes de avión entre Asturias y Madrid se ha disparado en los últimos meses debido a la elevada demanda de los viajeros. En la mayoría de los casos, el viaje de ida y vuelta entre el Principado y la capital en tren no baja de los cien euros, incluso adquiriendo el paquete básico, sin posibilidad de cambios ni reembolso en caso de no utilizarlo.

En avión, los precios resultan aún más prohibitivos, rondando los 300 euros en muchos casos, sin contar tarifas especiales o promociones puntuales.

En el caso del tren, además, se suma otra problemática: la dificultad para conseguir billetes en los días más demandados de la semana si no se adquieren con mucha antelación. Es una situación que preocupa a los viajeros habituales y que, por el momento, tiene una solución complicada a corto plazo.

Asturias aspira a conseguir más frecuencias ferroviarias aprovechando el éxito de la Variante de Pajares, aunque se enfrenta al problema generalizado de la falta de material rodante. Renfe, que mantiene el monopolio sobre el corredor del Norte al no existir todavía competencia privada, prevé iniciar en los próximos meses las pruebas de los nuevos convoyes serie 107, aptos para circular por la Variante.

Cuando esos trenes estén listos, será el Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, quien decida su reparto. Todo ello se producirá en un contexto político tenso, marcado por el desencuentro entre el Principado y el Gobierno central a raíz de la polémica por el peaje del Huerna.

Sin cambios a corto plazo

Hasta que los nuevos trenes entren en servicio —algo para lo que aún no hay fecha—, la situación actual de precios elevados y escasez de billetes se mantendrá. Los ejemplos son claros: si se compara con 2024, cuando abundaban los billetes económicos por la reciente puesta en marcha del AVE, la subida resulta evidente.

Viajar a Madrid el fin de semana del 14 de noviembre cuesta, en el mejor de los casos, unos 120 euros. En los horarios más demandados —como el tren de la tarde del viernes o el último del domingo— el precio asciende hasta los 200 euros. No es un caso aislado. Durante esta misma semana, el billete de ida ronda los 60 euros, salvo en los trenes Avlo, la versión de bajo coste del AVE, que mantiene una oferta limitada de billetes económicos que suelen agotarse rápidamente.

"La demanda es altísima, lo estamos notando en los últimos meses. En el caso del tren, la subida de precios, que se percibe claramente, se debe a que Renfe ya ha retirado los incentivos iniciales por la puesta en marcha del AVE, cuando había cientos de billetes baratos. Ahora los precios reflejan más la realidad del mercado, aunque han subido de forma notable", explica Íñigo Fernández, presidente de la patronal de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (OTAVA).

Respecto a los vuelos, Fernández vaticina que los precios podrían seguir aumentando, ya que la demanda crecerá con la reducción de plazas operadas por Iberia para el corredor madrileño, al que el AVE ha restado mucha influencia desde la apertura de la Variante de Pajares. A partir de abril de 2026, el número de asientos diarios de la compañía pasará de 700 a 400, al dejar en manos de Air Nostrum —con aviones de menor capacidad— varias de las rutas entre Asturias y Madrid.