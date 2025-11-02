No baja de los 100 euros: el precio de viajar a Madrid desde Asturias (en tren o avión) se dispara por estos motivos
"La demanda es altísima", avisan desde la patronal de agencias de viajes
Asturias aspira a más frecuencias de tren, que dependen de Óscar Puente
El precio de los billetes de AVE y los pasajes de avión entre Asturias y Madrid se ha disparado en los últimos meses debido a la elevada demanda de los viajeros. En la mayoría de los casos, el viaje de ida y vuelta entre el Principado y la capital en tren no baja de los cien euros, incluso adquiriendo el paquete básico, sin posibilidad de cambios ni reembolso en caso de no utilizarlo.
En avión, los precios resultan aún más prohibitivos, rondando los 300 euros en muchos casos, sin contar tarifas especiales o promociones puntuales.
En el caso del tren, además, se suma otra problemática: la dificultad para conseguir billetes en los días más demandados de la semana si no se adquieren con mucha antelación. Es una situación que preocupa a los viajeros habituales y que, por el momento, tiene una solución complicada a corto plazo.
Asturias aspira a conseguir más frecuencias ferroviarias aprovechando el éxito de la Variante de Pajares, aunque se enfrenta al problema generalizado de la falta de material rodante. Renfe, que mantiene el monopolio sobre el corredor del Norte al no existir todavía competencia privada, prevé iniciar en los próximos meses las pruebas de los nuevos convoyes serie 107, aptos para circular por la Variante.
Cuando esos trenes estén listos, será el Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, quien decida su reparto. Todo ello se producirá en un contexto político tenso, marcado por el desencuentro entre el Principado y el Gobierno central a raíz de la polémica por el peaje del Huerna.
Sin cambios a corto plazo
Hasta que los nuevos trenes entren en servicio —algo para lo que aún no hay fecha—, la situación actual de precios elevados y escasez de billetes se mantendrá. Los ejemplos son claros: si se compara con 2024, cuando abundaban los billetes económicos por la reciente puesta en marcha del AVE, la subida resulta evidente.
Viajar a Madrid el fin de semana del 14 de noviembre cuesta, en el mejor de los casos, unos 120 euros. En los horarios más demandados —como el tren de la tarde del viernes o el último del domingo— el precio asciende hasta los 200 euros. No es un caso aislado. Durante esta misma semana, el billete de ida ronda los 60 euros, salvo en los trenes Avlo, la versión de bajo coste del AVE, que mantiene una oferta limitada de billetes económicos que suelen agotarse rápidamente.
"La demanda es altísima, lo estamos notando en los últimos meses. En el caso del tren, la subida de precios, que se percibe claramente, se debe a que Renfe ya ha retirado los incentivos iniciales por la puesta en marcha del AVE, cuando había cientos de billetes baratos. Ahora los precios reflejan más la realidad del mercado, aunque han subido de forma notable", explica Íñigo Fernández, presidente de la patronal de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (OTAVA).
Respecto a los vuelos, Fernández vaticina que los precios podrían seguir aumentando, ya que la demanda crecerá con la reducción de plazas operadas por Iberia para el corredor madrileño, al que el AVE ha restado mucha influencia desde la apertura de la Variante de Pajares. A partir de abril de 2026, el número de asientos diarios de la compañía pasará de 700 a 400, al dejar en manos de Air Nostrum —con aviones de menor capacidad— varias de las rutas entre Asturias y Madrid.
Volotea se suma
La compañía Volotea inició el pasado viernes su nueva ruta que conecta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con el Aeropuerto de Asturias.
Se trata del primer enlace de Volotea entre Madrid y Asturias, que competirá con Iberia. La ruta operará con cuatro frecuencias semanales: lunes, jueves, viernes y domingos, mientras que durante la temporada de invierno (de diciembre a febrero) se mantendrá los lunes y viernes. Iberia, por su parte, mantiene las cuatro conexiones diarias con la capital de España. « La ruta está diseñada para ofrecer más flexibilidad y comodidad en los desplazamientos. Con este nuevo enlace, contamos con dos destinos domésticos desde Madrid y 10 rutas internacionales.
La gran acogida de nuestros clientes, junto con la consolidación de los doce destinos que ofrecemos desde la capital, nos anima a seguir creciendo y reforzando nuestra red», destacó Gabriel Schmilovich, director general de Estrategia de Volotea. Desde Madrid, en el caso de Volotea, los horarios serán los lunes a las 8.55 horas y el resto de los días a las 17.00 horas.
Desde Asturias, los vuelos despegarán los lunes a las 7.00 horas y los jueves, viernes y domingos a las 15.10 horas. La ruta continuará operativa en la temporada de verano de 2026. Volotea, además, contempla asumir los detinos que dejará desiertos Ryanair, que abandonará el aeropuerto de Asturias, en una estrategia general de repliegue de muchos aeropuertos españoles por una disputa con Aena. Roma, Düsseldorf y Bruselas dejarán de estar disponibles en la cartelera de Asturias por el adiós de Ryanair.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?
- Un accidente en la 'Y' genera retenciones durante más de dos horas