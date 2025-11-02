El balance de "La Asturias que funciona": "Estimulantes" casos de éxito local en una Facultad que forma economistas "para el mundo"

Julio Tascón, profesor y exdecano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, hizo una encuesta en clase. ¿Dónde creéis que vais a trabajar al terminar los estudios? "La gran mayoría, quizá en torno a un noventa por ciento, respondió que se iban de Asturias. Que lo tenían asumido, que no tenían dudas…" Esta semana, coincidiendo con la conmemoración del cincuenta aniversario de la Facultad, la duodécima edición de las jornadas "La Asturias que funciona" pusieron ante los ojos de los estudiantes una decena de "estimulantes" historias de éxito que han germinado en casa, un puñado de trayectorias profesionales de exalumnos que se formaron en el centro y han triunfado en la región. Llegados a este punto, los cuatro últimos exdecanos de Economía, que ejercieron como moderadores en las charlas del ciclo, extraen conclusiones tendentes a enfatizar la necesidad de la búsqueda de un "equilibrio" con apelaciones múltiples entre la vocación global y la contribución local de la enseñanza.

La conmemoración del cincuentenario de la Facultad de Economía y Empresa clausuró el ciclo. En la foto, la decana, Carmen Benavides, entre Marcos Alonso, gerente de LA NUEVA ESPAÑA, y Lucía Avella, directora del departamento de Administración de Empresas. / .

Se busca un justo medio que no pierda de vista la convicción de Francisco González –decano de 2006 a 2010– de que "la Facultad forma para un mundo global", ni la necesidad que detecta Tascón –que llevó las riendas de la Facultad de 2014 a 2018– de urgir a los poderes públicos a "generar un tejido productivo que pueda absorber mejor que hasta ahora a los estudiantes que salen de estas carreras". A su juicio, la responsabilidad de hacer brotar esa "atmósfera favorable" sigue siendo "una asignatura pendiente muy seria de los que administran lo público".

La cuarta mesa redonda abordó las trayectorias de dos economistas del sector sanitario. Por la izquierda, Laura García, gerente del Hospital de Jove; Francisco González; Pablo Hernández, CEO del Igualatorio Médico Quirúrgico, y Pablo García, vicepresidente de FADE. / .

El ciclo, organizado por LA NUEVA ESPAÑA y la Universidad de Oviedo con el patrocinio de Unicaja, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento de Siero, adoptó como lema "Medio siglo de historias de éxito" y quiso hacer visibles ante los alumnos actuales las trayectorias de algunos de sus antecesores que han encontrado su carrera en Asturias en compañías multinacionales o en firmas de los sectores de la asesoría empresarial, la agroalimentación o la sanidad.

El miércoles, la sesión sobre la industria agraria y de la alimentación contó con Eva Rodríguez –consejera delegada de Supermercados Masymas– y Jesús López –director general de Campoastur–, flanqueando a Manuel González en la fotografía. / .

"Se puede hacer carrera en Asturias y tener éxito al nivel más alto".

Manuel González, decano de 2010 a 2014, moderador de la mesa de los profesionales de la industria agroalimentaria, se queda con la idea "clara" de que "es perfectamente posible hacer una carrera profesional en Asturias y tener éxito al nivel más alto". Los ponentes de su charla diseccionaron un sector particularmente sensible en el entramado productivo asturiano –uno desde la cooperativa Campoastur, el otro desde la distribución alimentaria en Supermercados Masymas–, con una sentencia sintética que pide atención a la certeza de que el campo tiene que ser, sí o sí, "uno de los pilares del desarrollo en Asturias". Se habló de "poner a las personas en el centro de la organización empresarial como una de las claves del éxito", del valor de las cooperativas para "desarrollar unas capacidades que las explotaciones agrarias a veces no pueden ejercer por sí mismas para ser más competitivas" y de la urgencia de expandir la conciencia de que Asturias tendrá futuro si lo tiene su medio rural.

La segunda charla del ciclo congregó a dos responsables de firmas de asesoramiento empresarial, Antonio González –presidente de R3 PWM Agencia de Valores– y Francisco Vaciero –presidente de Vaciero–, con Javier Suárez Pandiello en el centro de la imagen. / .

"El papel de los que administran lo público".

Julio Tascón, conductor de una mesa con economistas asturianas que han hecho carrera en empresas multinacionales – la compañía de tecnología agrícola Corteva y la química IFF–, dirige el foco hacia "el papel de los que administran lo público para ayudar a que se genere más empleo", o quizá para acompasar la estructura económica de la región a las señales que da el sistema educativo, y viceversa. También invita el exdecano a "relativizar y atemperar" el concepto de éxito profesional para no frustrar a los que no sean capaces de alcanzar un éxito equiparable al de las dos ponentes… "Muchos alumnos piensan que el sistema no es justo porque ellos no pueden llegar hasta ahí, cuando en realidad la idea es que el sistema es justo porque estas personas han podido desarrollar esta carrera profesional". El profesor anota y subraya entre los consejos de las ponentes el ineludible de "lograr un nivel de inglés lo más alto posible" y persevera en la idea de la búsqueda del equilibrio entre la pulsión de marcharse irremisiblemente y el lastre que también puede suponer la pretensión de quedarse a toda costa.

La jornada de apertura pasó revista a las experiencias de dos asturianas con altas responsabilidades en multinacionales, Mónica Acevedo –en Corteva– y Beatriz García –en IFF–, de izquierda a derecha en la imagen, junto a Julio Tascón. / .

"Soñar, sí, pero con los pies en el suelo...

En la charla que moderó Javier Suárez Pandiello, decano entre 2002 y 2006, las experiencias de dos representantes del sector de la asesoría empresarial alentaron a los alumnos a "tener un sueño y luchar por él, a creer en la propia iniciativa y ser su impulsor". Dirige el mensaje la certeza de que "el país y la región se hacen a base de iniciativa, de que no se puede esperar que haba los trabajos por nosotros…" Él, eso sí, añadió una precisión, porque "está muy bien luchar por los sueños, pero con los pies en el suelo. De lo contrario, dar a los chavales ese mensaje de no ponerse límites y perseguir sus sueños hasta el final puede acabar generando, tal vez, demasiadas frustraciones".

"Formamos estudiantes para un mundo global".

Francisco González introdujo la mesa en la que dos altos directivos del sector sanitario enfatizaron el margen de crecimiento de su segmento en Asturias y la importancia de la colaboración público-privada. A su juicio, los ejemplos que se hicieron visibles a través de las jornadas configuran un escaparate de casos "de éxito" "estimulantes", ofrecen indicios claros de que "es posible desarrollar carreras profesionales en Asturias", pero son "sólo algunos" de los posibles. "Pienso que hay un mayor número de personas que han desarrollado carreras de éxito profesional fuera de Asturias que dentro", afirma, "y esa es la prueba de que la Facultad forma para un mundo global. No sólo formamos asturianos para Asturias, queremos formar estudiantes lo más competitivos posibles para un mundo global y esta visión universal debe estar, desde mi punto de vista, por encima de cualquier perspectiva regional, aunque, evidentemente, ambas deben ser compatibles".