Calcinada una furgoneta camperizada en el área de autocaravanas de Salas: su ocupante sufre quemaduras en una mano

La mujer fue asistida en el centro de salud local

El área de autocaravanas de Salas.

El área de autocaravanas de Salas. / Tania Cascudo

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Efectivos de Bomberos de Asturias con base en Grado sofocaron el incendio de una furgoneta camperizada en el área de autocaravanas de Salas. El vehículo resultó calcinado. El 112 Asturias recibió el aviso a las 3.01 horas de hoy domingo.

La Guardia Civil informó de que una mujer fue atendida en el centro de salud local por quemaduras en la mano.

Fue informado también el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Los bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 4.53 horas.

