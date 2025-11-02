Calcinada una furgoneta camperizada en el área de autocaravanas de Salas: su ocupante sufre quemaduras en una mano
La mujer fue asistida en el centro de salud local
Efectivos de Bomberos de Asturias con base en Grado sofocaron el incendio de una furgoneta camperizada en el área de autocaravanas de Salas. El vehículo resultó calcinado. El 112 Asturias recibió el aviso a las 3.01 horas de hoy domingo.
La Guardia Civil informó de que una mujer fue atendida en el centro de salud local por quemaduras en la mano.
Fue informado también el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).
Los bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 4.53 horas.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- Un accidente en la 'Y' genera retenciones durante más de dos horas
- Vacuna de la gripe en Asturias: si aún no la tienes, el Principado te lo pone más fácil
- El restaurante ovetense con las mejores vistas está de celebración