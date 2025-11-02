La egiptóloga asturiana que enseña en Japón y también investiga en Luxor
"Me habría gustado coincidir con los Reyes en su visita a la excavación", señala Gudelia Fernández, quien refuerza su currículum en la Universidad de Kagawa
"Me habría gustado coincidir con los Reyes de España en su visita al yacimiento en Luxor, aunque no fue posible", cuenta a LA NUEVA ESPAÑA Gudelia Fernández. Tenía buena justificación esta asturiana, de Villaviciosa, para no estar en Egipto el pasado septiembre cuando Felipe VI y Letizia conocieron, entre otros lugares, el yacimiento que una misión española excava, documenta y restaura, el Proyecto Djehuty. En la misión está la investigadora, de 41 años, quien se licenció en Historia por la Universidad de Oviedo en 2007 con el premio al mejor expediente de su promoción.
Fernández se encuentra algo más lejos de su tierra desde hace siete años. Reside en Takamatsu (Japón), una ciudad conocida por el parque Ritsuri, un jardín histórico considerado una de las tres grandes obras maestras de su género en el país. Allí trabaja como profesora en el Departamento de Educación de la Universidad de Kagawa. "Mi labor docente se complementa con la investigación en egiptología y con el trabajo de campo que realizo como miembro del Proyecto Djehuty, que continúa su labor en la necrópolis de Dra Abu el-Naga", aclara.
Hasta el Lejano Oriente se fue la maliayesa para "fortalecer su currículum y que sea competitivo en el momento de regresar". De momento no tiene planes de hacerlo, pero sí está en su mente: "Me gustaría volver a Europa y, en particular, a España; regresar a Asturias sería un objetivo especialmente significativo".
Regreso
Habla del regreso a Europa en general y a España, en particular. Lo de su tierra natal se plantea algo más difícil. "No tengo planes actualmente, pero es algo que desearía mucho. Vivir en el extranjero, en una cultura tan distinta, hace que se extrañen aún más la familia, los amigos, la tierra y la gastronomía, entre muchos otros aspectos".
La lejanía le permite a Gudelia Fernández ver Asturias con otros ojos. "La región se percibe aún más hermosa. Soy originaria de un pueblo de Villaviciosa y, cada vez que regreso, me sorprende nuevamente la fuerza y belleza de nuestros paisajes", explica.
"La distancia también permite ver algunos retos, como la necesidad de más oportunidades, la despoblación rural y cierta resignación social; pero confío en que se adopten medidas que fortalezcan la región y fomenten un desarrollo sostenible más allá del turismo de masas, preservando su patrimonio natural y cultural. Aunque viva lejos, sigo sintiéndome muy unida a Asturias y creo en su riqueza natural, cultural y humana para construir un futuro próspero y sostenible. ¡Puxa Asturies!", concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- Un accidente en la 'Y' genera retenciones durante más de dos horas
- Vacuna de la gripe en Asturias: si aún no la tienes, el Principado te lo pone más fácil
- El restaurante ovetense con las mejores vistas está de celebración