La egiptóloga asturiana que enseña en Japón y también investiga en Luxor

"Me habría gustado coincidir con los Reyes de España en su visita al yacimiento en Luxor, aunque no fue posible", cuenta a LA NUEVA ESPAÑA Gudelia Fernández. Tenía buena justificación esta asturiana, de Villaviciosa, para no estar en Egipto el pasado septiembre cuando Felipe VI y Letizia conocieron, entre otros lugares, el yacimiento que una misión española excava, documenta y restaura, el Proyecto Djehuty. En la misión está la investigadora, de 41 años, quien se licenció en Historia por la Universidad de Oviedo en 2007 con el premio al mejor expediente de su promoción.

Fernández se encuentra algo más lejos de su tierra desde hace siete años. Reside en Takamatsu (Japón), una ciudad conocida por el parque Ritsuri, un jardín histórico considerado una de las tres grandes obras maestras de su género en el país. Allí trabaja como profesora en el Departamento de Educación de la Universidad de Kagawa. "Mi labor docente se complementa con la investigación en egiptología y con el trabajo de campo que realizo como miembro del Proyecto Djehuty, que continúa su labor en la necrópolis de Dra Abu el-Naga", aclara.

Gudelia Fernández, en Villaviciosa. / Cedida

Hasta el Lejano Oriente se fue la maliayesa para "fortalecer su currículum y que sea competitivo en el momento de regresar". De momento no tiene planes de hacerlo, pero sí está en su mente: "Me gustaría volver a Europa y, en particular, a España; regresar a Asturias sería un objetivo especialmente significativo".

Regreso

Habla del regreso a Europa en general y a España, en particular. Lo de su tierra natal se plantea algo más difícil. "No tengo planes actualmente, pero es algo que desearía mucho. Vivir en el extranjero, en una cultura tan distinta, hace que se extrañen aún más la familia, los amigos, la tierra y la gastronomía, entre muchos otros aspectos".

La lejanía le permite a Gudelia Fernández ver Asturias con otros ojos. "La región se percibe aún más hermosa. Soy originaria de un pueblo de Villaviciosa y, cada vez que regreso, me sorprende nuevamente la fuerza y belleza de nuestros paisajes", explica.

"La distancia también permite ver algunos retos, como la necesidad de más oportunidades, la despoblación rural y cierta resignación social; pero confío en que se adopten medidas que fortalezcan la región y fomenten un desarrollo sostenible más allá del turismo de masas, preservando su patrimonio natural y cultural. Aunque viva lejos, sigo sintiéndome muy unida a Asturias y creo en su riqueza natural, cultural y humana para construir un futuro próspero y sostenible. ¡Puxa Asturies!", concluye.