Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco

Los juzgados madrileños tienen bloqueada una herencia de 14 millones de euros, fruto del patrimonio de un empresario leonés fallecido hace tres años. Un ciudadano guipuzcoano de 51 años reclama parte de la fortuna tras lograr que el Tribunal Supremo lo declarase como único hijo biológico, sin embargo, el magnate decidió legarla a varios familiares, amigos e instituciones, entre los que se encuentra un oculista de Oviedo.

La madre del demandante mantuvo una relación extramatrimonial con el empresario hace más de cincuenta años. No fue hasta que el joven tuvo más de 16 años cuando supo quién era realmente su progenitor, pues éste nunca lo reconoció e intentó por todos los medios que nada se supiera de este escarceo.

Decidió comenzar entonces un largo proceso judicial, de la mano del bufete de abogados de Fernando Osuna. El análisis de ADN no dejó lugar a dudas y la Audiencia Provincial de Madrid falló a favor de la demanda, pero el proceso se alargó durante casi una década, hasta que finalmente en 2022 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia. Un año después de que el empresario hubiera fallecido.

Mala relación

En ese periodo, padre e hijo mantuvieron contacto en un par de ocasiones, siempre con un resultado “malísimo”, según cuenta su abogado. Con el fallecimiento del empresario, además, lo que comenzó siendo un litigio por parentesco acabó siendo una disputa por la herencia.

Para no dejarle nada a su hijo, el empresario, actuando “de mala fe y fraudulentamente”, se empadronó en Pamplona, “en un piso de 60 metros cuadrados en un barrio marginal”, aunque en realidad seguía viviendo entre su mansión de 400 metros cuadrados en Madrid y su casa de León, a donde subía para participar en cacerías.

Esta circunstancia, que tenía como único fin que el empresario “pudiese acogerse al régimen foral de Navarra”, que permite designar libremente a los herederos, fue desmontada por los abogados, quienes confían en que la justicia falle a favor de su cliente, teniendo en cuenta todas las pruebas que han conseguido al respecto.

Tras varios atrasos, el juicio se celebrará previsiblemente en la primavera del próximo año. El demandante se enfrentará a los familiares del acaudalado leonés, así como al oculista de Oviedo (al que dejó entre 200.000 y 500.000 euros) y a dos instituciones religiosas de León y Zamora, así como un albacea que recibiría una mensualidad de 10.000 euros.