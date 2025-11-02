No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)

Los asturianos pagan desde 2007 un peaje silencioso que no provoca el mismo debate que el del Huerna porque se liquida a través del presupuesto del Principado. Se trata del "peaje en la sombra" de la Autopista de la Industria (AS-II), que conecta Oviedo y Gijón como alternativa a la saturada "Y". No hay cabinas ni barreras: el pago se realiza de forma diferida desde las cuentas autonómicas y repercute tanto en los usuarios de la infraestructura como en quienes nunca la utilizan.

La Autovía de la Industria nació del desdoblamiento de la antigua AS-18 que unía Porceyo, en Gijón, con Oviedo. El contexto económico y presupuestario de comienzos del siglo XXI era muy distinto al actual. El Gobierno regional, entonces presidido por Vicente Álvarez Areces, recurrió para este proyecto ya esbozado años antes a una fórmula entonces avalada por todos los actores. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Ministerio de Fomento impulsaban planes de infraestructuras que apostaban por la colaboración público-privada: la inversión la realizaban empresas concesionarias, y la Administración las compensaba después mediante un canon plurianual cargado a los presupuestos.

El mecanismo era sencillo: la empresa privada asumía la financiación, construcción y mantenimiento de la vía, mientras que la Administración le abonaba cuotas anuales ligadas al tráfico registrado, sin que el gasto computara de inmediato como deuda pública. Era la panacea para inaugurar infraestructuras sin tensionar los presupuestos del momento, aunque a la larga comprometía las cuentas públicas durante décadas.

En el caso de la AS-II, la construcción supuso un coste de 122 millones de euros, adjudicados a Viastur S.A., sociedad participada por Sacyr. Esta compañía asumió la construcción, conservación y explotación del tramo principal (20,79 kilómetros que discurren entre la glorieta de Luis Oliver, en Oviedo, y Porceyo, en Gijón) bajo un contrato de concesión de obra pública a treinta años. Expirará en agosto de 2035, momento en el que la autovía quedará bajo gestión pública.

En el año 2005, cuando se firmó el contrato, el gobierno del Principado fijó en 278,3 millones de euros (a valores de 2005) el presupuesto global de la concesión para las primeras tres décadas en las que la infraestructura estuviese en servicio. El compromiso del adjudicatario incluía también el desdoblamiento de la AS-17 entre Lugones y Bobes, aunque ese tramo quedaba excluido del sistema de "peaje en sombra".

La compensación de la administración a la empresa privada constructora se calcula mediante un sistema automatizado: ocho estaciones de conteo distribuidas por la autovía registran el número y tipo de vehículos y remiten los datos al centro de control de Lugo de Llanera. Allí se certifica el tráfico mensual y se determina el canon que el Principado debe abonar. En 2025, las tarifas actualizadas —sin IVA— eran de 0,049 euros por kilómetro y vehículo ligero y 0,069 euros para los pesados.

Desde su inauguración, el Gobierno asturiano ha desembolsado 162,8 millones de euros a la concesionaria. Quedan aún diez ejercicios, hasta 2035, cuando la infraestructura revertirá al Principado. Con las proyecciones actuales de tráfico y las revisiones por IPC, el importe total superará los 280 millones de euros, lo que equivale a más de 13 millones por kilómetro construido y mantenido al cierre de la concesión. La cifra coincide con la previsión económica inicial, por lo que el Principado no está pagando más de lo que estimaba entonces. Aun así, el coste final será más del doble del desembolso de construcción, aunque sin incluir los gastos de mantenimiento.

La autovía nació con una previsión de 30.000 vehículos diarios. Los primeros años fueron más modestos, lo que llevó a la adjudicataria a solicitar una revisión del contrato ante el riesgo de desequilibrio financiero. No prosperó. Con el tiempo, los tráficos se recuperaron: hoy superan los 25.000 vehículos diarios, tras un aumento del 34 % entre 2007 y 2025, y dejaron atrás el bache de la pandemia.

El Principado abona actualmente casi once millones de euros anuales, calculados sobre los tráficos del ejercicio anterior, y la tendencia es creciente. Una proyección matemática de los datos sugiere que la cuantía final se acercará a la cifra inicialmente prevista.

Los ocho puntos de medición repartidos en distintos lugares del trayecto permiten conocer qué tramos registran mayor densidad: la autovía se utiliza sobre todo entre Oviedo y Lugo de Llanera, y entre Pinzales y Porceyo, en Gijón. Es decir, se emplea más como acceso a los polos industriales de ambas ciudades que como vía de enlace completa, aunque más de 20.000 vehículos recorren diariamente todo el trayecto.

La experiencia de la AS-II resume los claroscuros del modelo de peaje en sombra: permite ejecutar infraestructuras sin deuda visible y ponerlas en servicio con rapidez, pero hipoteca a las administraciones durante décadas. El caso asturiano no muestra desequilibrios graves, aunque sí evidencia que el Gobierno terminará pagando más del doble del coste inicial de la obra. Hoy, cada kilómetro recorrido entre Oviedo y Gijón recuerda que las obras públicas nunca son gratis, aunque el peaje no se vea.