El mejor momento de las Cuencas «está por llegar»

En las Cuencas mineras asturianas, a las que de "mineras no les queda más que el apellido", como apunta Felipe Sordo, consejero delegado Arcea Hoteles, en el que está integrado el Palacio de las Nieves, en Langreo, "el mejor momento está por llegar". Es la afirmación de Xune Andrade, propietario del restaurante Monte, en San Feliz (Lena), con una estrella Michelin. Andrade y Sordo participaron este viernes en el encuentro organizado por LA NUEVA ESPAÑA en la sede de Hunosa Empresas, en Ujo (Mieres) con la colaboración de esta entidad y de Sodeco dentro del ciclo "La fuerza de las Cuencas". En esta ocasión, el debate moderado por el periodista Luis Gancedo, buscaba analizar las "Nuevas oportunidades de las Cuencas" y junto al cocinero y el empresario hotelero participaron Juan Fuego, director del EDP Sobrescobio Redes Trail; Gustavo Pañeda, director de comunicación y relaciones institucionales de Hunosa; Sandra Sánchez, gerente del Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa en Asturias; Susana de la Fuente, gerente del Centro Carrio de Innovación, y Fernando Hernández, consejero delegado de Sputnik Climbing, empresa promotora y gestora de rocódromos.

Felipe Sordo, Consejero delegado de Arcea Hoteles, grupo del Palacio de las Nieves / Mario Canteli

«Cuando abrimos el Palacio de las Nieves nos dimos cuenta de que las Cuencas ya no eran en blanco y negro sino en color»

Todos coincidieron en que el turismo es una de las claves del futuro de las comarcas mineras asturianas y eso implica desde la hotelería a la gastronomía, el deporte, la gestión del territorio, el patrimonio industrial o la innovación.

Turismo. Felipe Sordo llegó al desayuno en Ujo desde su casa de Llanes. Tras finalizar el encuentro se trasladó a Colombres. Es solo un ejemplo de algo que todos resaltaron, las buenas comunicaciones de las Cuencas mineras asturianas y su centralidad dentro del Principado. Esa cercanía es una de las claves para el desarrollo de un territorio que en palabras de Gustavo Pañeda "es la mayor bolsa de suelo turístico sin explotar de Asturias". Arcea Hoteles tiene su centro neurálgico en el Oriente de Asturias (Llanes, Cangas de Onis o Cabrales). Se dedican al turismo tradicional de playa y montaña en el entorno de Picos de Europa pero en mayo de 2020 el grupo se hizo con la titularidad del Palacio de Las Nieves, en Langreo. Fue en ese momento cuando Felipe Sordo descubrió que la cuenca del Nalón "se distingue poco de otros valles de Asturias". El empresario reconoció que "mi recuerdo de las Cuencas era en blanco y negro y al llegar al Palacio de las Nieves vimos que se habían transformado en unos valles llenos de color con ninguna diferencia con otras zonas de Asturias". Por eso empezaron a desarrollar en Langreo actividades de turismo de naturaleza, como el cicloturismo que hasta el momento hacían en el Oriente. "No encontramos diferencia", insistió.

Xune Andrade, Propietario del restaurante Monte, en Lena, con una estrella Michelin / Mario Canteli

«Vivir y trabajar en un pueblo no es sencillo la regulación debe permitir usos distintos en el pueblo que en zonas urbanas»

La misma referencia a ese recuerdo de unas cuencas con paisajes grises la hizo Gustavo Pañeda que subrayó que "la gama de colores de las Cuencas es la misma que la del resto de Asturias, el paisaje es igual de bonito, el problema es que hay mucha gente, incluso muchos asturianos, que no conocen las Cuencas".

Sandra Sánchez, Gerente del Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa en Asturias / Mario Canteli

«Vivir en el pueblo no es llegar y habitar una casa, es entender la forma de vivir en las zonas rurales y poder hacerlo»

Deporte. Un ejemplo de ese turismo sostenible en el que las Cuencas tienen tanto potencial es el deporte. El EDP Sobrescobio Redes Trail que organiza Juan Fuego es uno de los acontecimientos deportivos más importantes, sino el que más, del Alto Nalón. La prueba, en el corazón del Parque Natural de Redes, reúne a más de un millar de personas llegadas de todo el mundo que en muchos casos visitan por primera vez la zona. Es el caso del ganador de este año, el francés Fréderic Tranchand, que corría por primera vez en Asturias y eligió precisamente el Alto Nalón como primer destino. Luego tenía previsto conocer los Picos de Europa, "pero estamos logrando revertir la tendencia de estar a la sombra de Picos", apostilló Fuego, que ha viajado también a otros lugares para participar y conocer pruebas deportivas similares a la que él organiza, ha vivido fuera de Asturias, y asegura que "podrá haber sitios más guapos pero no hay ningún lugar para vivir como Asturias".

Juan Fuego, Organizador del EDP Sobrescobio Redes Trail / Mario Canteli

«Tras viajar mucho ves que puede haber lugares más bonitos pero Asturias es sin duda el mejor lugar para vivir»

Pero para que los deportistas puedan correr por el monte es necesaria una gestión forestal adecuada. En eso incidió Sandra Sánchez, que recordó que el 75 por ciento de Asturias es masa forestal. La gerente del Polo de la Biomasa aclaró que "la biomasa no es cortar bosques" sino que ese biocombustibe que se utiliza para generar calor o energía eléctrica "sale de los restos de las cortas, de las limpiezas o de cortar árboles que están enfermos". Es decir, de una correcta gestión forestal, que además de ser una actividad económica facilita el turismo y el deporte. Por eso Sánchez abogó por "ponernos las pilas para reconvertir no solo los sectores productivos sino la mentalidad".

Fernando Hernández, Consejero delegado de la empresa de rocódromos Sputnik / Mario Canteli

«Los centros deportivos son ahora puntos de encuentro donde la gente va a pasar el día en familia y socializar»

Además, como señaló el propio Fuego, el deporte va más allá de lo físico y está muy relacionado con el turismo y eso subrayó Fernando Hernández. Su empresa trabaja en la apertura de un gran centro de escalada con un rocódromo de 20 metros de altura -válido para las tres modalidades olímpicas de la disciplina- en Lugones. Sus centros no son solo un lugar donde escalar, donde hacer deporte, "son puntos de encuentro donde la gente va a pasar el día en familia y socializar". Por sus centros de Madrid pasan entre 200.000 y 300.000 personas al año y no solo van a escalar horas y horas.

Susana de la Fuente, Gerente del Centro de Innovación Pozo Carrio, en Laviana / Mario Canteli

«Tenemos dejar de pensar aisladamente y unirnos en el objetivo compartido de prosperidad para las Cuencas»

Patrimonio. Si el paisaje y todo lo que ofrece es un reclamo turístico de primer orden en las Cuencas, al mismo nivel está el patrimonio industrial y ahí Hunosa tiene mucho que decir. La compañía ha apostado por reconvertir parte de su inmenso patrimonio en reclamo turístico. El buque insignia es el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, que ofrece una experiencia única, la se bajar de verdad a una mina. Hunosa ha reconvertido también en espacio cultural el Pozo San José, en Turón. El objetivo es "poner a las Cuencas en el mapa", en palabras de Pañeda. La compañía también destina antiguas instalaciones mineras e industriales a otras actividades. La térmica de La Pereda está en proceso para convertirse en una central de biomasa y el Pozo Carrio es ahora un centro de innovación que Susana de la Fuente define como "un ecosistema innovador y sostenible" de 75.000 metros cuadrados que está abierto a la ciudadanía y en el que los visitantes "perciben la espectacularidad y el potencial del patrimonio minero e industrial".

Cambio de color Las Cuencas ya no son valles en blanco y negro, tienen el color del resto de Asturias

Orgullo. Si Juan Fuego defiende que Asturias es el mejor lugar para vivir y trabajar, Xune Andrade es la personificación de esa apuesta. Después de vivir en pleno centro de Madrid, en Callao, y dirigir cuatro restaurantes a la vez decidió regresar a San Feliz. "Éramos más en la comunidad de vecinos en la que vivía en Madrid que en todo el pueblo en el que vivo ahora", bromeó. Cuando decidió abrir su restaurante todos le decían que era una locura pero logró una estrella Michelin "y dejé de ser el zumabao que cogió el chigre del pueblo" para convertirse en una referencia nacional e internacional. En su negocio trabajan ocho personas y da de comer a doce, muchos de ellos, trabajadores y comensales, llegados de fuera de Asturias, "porque cada vez más la gente viaja para comer igual que lo hacen para participar en una carrera".

Gustavo Pañeda, Director de comunicación y relaciones institucionales de Hunosa / Mario Canteli

«Las Cuencas mineras del Nalón y el Caudal son la mayor bolsa de suelo turístico sin explotar de toda Asturias»

Un denominador común de todos los que apuestan por las Cuencas es ese orgullo y sentimiento de pertenencia pero eso no lo es todo, necesitan apoyo de las administraciones, un apoyo que no se centra en lo económico, porque "vivir en un pueblo parece muy guapo pero es muy difícil", aseguró Andrade. El cocinero utiliza productos de cercanía pero no le resulta sencillo. "Si hago un cocido de castañas no puedo cogerlas del monte de al lado de casa ni comprárselas a un paisano del pueblo y no tiene sentido que yo utilice castañas de Extremadura o carne de Ávila". Por eso pide que la regulación permita "usos distintos en la zona rural y en la urbana". De eso habló también Sandra Sánchez al referirse a la gestión de los montes. "El reto demográfico no es que la gente venga al pueblo y ocupe una casa, es que entienda la forma de vivir en los pueblos y lo pueda hacer". Ahí, los montes, los bosques, pueden ser un factor económico determinante.

Las singularidades El paisaje y el gran patrimonio industrial son elementos diferenciadores

Susana de la Fuente cerró su intervención con una de las claves para que todo esto funcione, para que las Cuencas lleguen a su mejor momento, "tener visión de futuro, dejar de pensar aisladamente y unirnos en un propósito territorial, el objetivo compartido de prosperidad para las Cuencas".