Noviembre arranca en Asturias con 20 grados y una inminente alerta por fuertes rachas de viento
La región encara el inicio de la semana con calor y chubascos
Viento, lluvia, pero 22 grados de máxima. Este podría ser el resumen del tiempo en Asturias para la primera semana del mes de noviembre. La región estará en aviso naranja (riesgo moderado) por fuertes rachas de viento el martes, según alerta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El lunes se espera en el Principado un ascenso notable de las temperaturas máximas en la cordillera suroccidental. En Cangas de Narcea o Langreo el termómetro alcanzará los 20 grados en las horas centrales del día y las mínimas bajarán para situarse en torno s a los 5 de mínima. Se esperan heladas en las cumbres y no se descartan llluvias y chubascos al final del día. El viento será flojo y de componente sur.
Alerta naranja por viento
La situación cambia el martes, cuando la región entra a las doce de la mañana en alerta naranja por vientos. Las rachas serán fuertes en la cordillera, según la Aemet.
La región experimentará un aumento importante de las temperaturas mínimas, que se sitúan en los 11 grados y alcanzarán, de máxima, los 22 en Gijón, Langeo o Navia.
Los cielos estarán cubiertos, con lluvias y chubascos generalizados que comenzarán en el oeste por la mañana y se irán extendiendo al resto. Abundantes brumas y nieblas con el paso del frente. El viento del sur pasará de flojo a moderado con rachas muy fuertes en la Cordillera.
