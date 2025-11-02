Oviedo ofrece el Calatrava como sede permanente del Memorial "María Luisa"

El Memorial "María Luisa" de fotografía y vídeo de naturaleza y aventura está más cerca de lograr una sede permanente y, por supuesto, en Asturias. La organización ha intensificado en los últimos meses su trabajo para lograr una sede permanente para el certamen tras la última y multitudinaria gala de entrega de los premios de la última edición, la 35.ª, el pasado mayo, en el Teatro Filarmónica de Oviedo.

Hoy por hoy no la tiene y su valioso fondo documental con más de 5.000 imágenes, algunas firmadas por fotógrafos de reconocido prestigio del sector, se guardan en una nave vieja de Infiesto, en Piloña, concejo en el que nació por la iniciativa de un grupo de amigos a modo de homenaje de la alpinista María Luisa, fallecida en un fatídico accidente de montaña.

En la citada gala el presidente del memorial, Román Benito, hizo pública la determinación de encontrar una sede permanente, "en un edificio singular, con la vocación de compartir las obras todo el año; abrir un auténtico museo de la naturaleza".

Ofertas externas

Las ofertas han llegado. Primero de fuera de la región –desde Madrid han tanteado al memorial y, aparte, hay una oferta en China para una gran exhibición temporal–, pero también de dentro de la región. Los organizadores se reunieron el pasado octubre con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien les expuso su idea de que el Palacio de Exposiciones y Congresos de Calatrava acoja en una de sus plantas el museo y sede del "María Luisa".

Al mismo tiempo también el alcalde de Piloña, Iván Allende, se ha puesto manos a la obra para retener el certamen en el concejo. En el municipio piensan en un antiguo centro de enseñanza, el instituto "San Cipriano", cerrado hace muchos años, como espacio dedicado al memorial.

Gala de entrega de los premios del memorial, el pasado mayo, en Oviedo. / Irma Collín

"Ambos lugares son compatibles", asegura Román Benito, quien se muestra satisfecho, él y el resto de los organizadores, del interés creciente en la región para retener el "María Luisa". El presidente es consciente de que queda mucho por andar, sobre todo en el caso de Oviedo.

Prudencia

"El Alcalde siempre se ha mostrado muy interesado y en la reunión dejó caer esa idea del Calatrava, siempre con toda la prudencia y salvedades, ya que ahora negocian los distintos usos", dice Benito. En los espacios del antiguo centro comercial está confirmado, por ahora, el establecimiento de la Universidad "Alfonso X", quien quiere echar a andar el próximo curso en la planta intermedia. La de arriba se prevé destinar a establecimientos de hostelería y ocio; y la de abajo, la que podría acoger la sede del "María Luisa", tiene previsto un centro social y aún por definir el resto del espacio.

En el caso de Piloña los organizadores se muestran muy ilusionados por ser éste su concejo de origen. "Están muy interesados en encontrar espacio y hemos tenido contacto tanto con el Alcalde como otros integrantes del gobierno del Principado. Oviedo y Piloña son compatibles, por supuesto", insiste Benito. "Tenemos fondo documental para llenar toda la antigua fábrica de armas de La Vega si nos dejan, que no estaría mal...", bromea el presidente.

La cuestión es, resume: "Vemos interés y nos gusta. Necesitamos una sede fija porque queremos compartir con todo el mundo nuestras fotos". De hecho, todos los partidos de la Junta General acaban de ponerse de acuerdo para dar respaldo institucional al certamen y retenerlo en Asturias.