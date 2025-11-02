La seria advertencia del presidente de Asturiana de Zinc: "El riesgo de deslocalizaciones como la de Alcoa sigue latente en Asturias"

Carlos Antonio Navalpotro Fuster (1985), licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, está vinculado desde 2008 a la multinacional anglo-suiza Glencore. En 2017 fue nombrado consejero de Asturiana de Zinc (AZSA) y en 2019 asumió la presidencia de esta compañía tras la jubilación de Íñigo Abarca. Patrono de la Fundación Princesa de Asturias, el pasado mayo fue elegido presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), de la que forman parte, además de AZSA y otras empresas con fuerte peso en Asturias como ArcelorMittal, una treintena de compañías con 60.000 empleos directos e indirectos en España. AEGE es el altavoz de los intereses de la industria electrointensiva.

El Gobierno acaba de adjudicar a la industria 600 millones en compensaciones por las emisiones de CO2. ¿Es suficiente para abaratar la factura eléctrica?

Las compensaciones se han duplicado con respecto al año pasado, pero según nuestros cálculos a la industria le corresponderían 914 millones de euros para este año. Por lo tanto hemos recibido el 67% de lo que nos correspondería. El impacto de las compensaciones es muy importante para la competitividad. En otros países no se paga por las emisiones y la UE permite que nos devuelvan ese dinero que hemos pagado el año anterior en la factura de la electricidad.

¿En qué se basan sus cálculos?

Es una fórmula matemática. Según lo producido el año anterior y el factor de intensidad del sector.

Venían de un pasado en el que cobraban más por prestar el viejo servicio de interrumpibilidad…

Si, siempre se habla de lo que han aumentado las compensaciones de CO2, de los seis millones hasta los 600 de ahora, pero las compensaciones que teníamos por la interrumpibilidad, aunque teníamos que interrumpir en algunos momentos la producción, eran mayores. Además, antes el precio de la tonelada de CO2 era de 8 euros y ahora es de 78.

Todas las empresas, autónomos y hogares tienen que pagar un alto precio por la electricidad. ¿Por qué a la gran industria hay que rebajarle la factura con dinero público?

Es para evitar la deslocalización de las industrias. Competimos con otros países europeos con menores cargas y con los de fuera, que no las tienen. Hay que asegurar que se produzcan aquí los materiales que necesitamos. En países como China los costes son más bajos y hay que evitar que la producción se traslade hacia allí. Además, las regulaciones que hay aquí sobre la huella de carbono son más exigentes y esas ayudas están bien para poder compensar esos costes adicionales que tenemos en Europa.

En la industria hay voluntad de avanzar en la descarbonización, pero para ello nos deben ayudar a ganar en competitividad

En España se están aplicando nuevas medidas para evitar un nuevo apagón. ¿Cómo les afecta?

Muchísimo. Son costes añadidos al precio de la electricidad. Esos servicios de ajuste han llegado a estar a 30 euros el megavatio hora. El problema es que cuando estás firmando contratos de electricidad a largo plazo firmas el precio base y si no tienes la visibilidad de estos servicios de ajuste no sabes cuál será tu precio final.

No tienen certidumbre.

Claro. Nos dicen que contratemos a largo plazo, pero luego nos meten todos los días en una montaña rusa. Si entro en el largo plazo es porque quiero tener señales estables.

Y la cuantía de las compensaciones del CO2 y las ayudas del estatuto del consumidor electrointensivo también cambian todos los años.

¡El estatuto! (Risas). En Asturiana de Zinc llevamos dos años sin cobrar ni un euro. Para estar en el estatuto te piden que al menos el 10% de la energía sea con contratos a largo plazo y pasar unas auditorías. Te pasas el año moviendo papeles y eso genera unos costes. Además, ha disminuido el monto que se iba a repartir y ha aumentado el número de empresa que pueden solicitarlo. El resultado es que nosotros, siendo la empresa que más consume energía en España en un único "cup" (punto de suministro), vemos que no se nos compensa con el estatuto.

Los contratos bilaterales de electricidad a largo plazo, los PPA, no acaban de generalizarse en la industria. ¿Por qué?

La industria electrointensiva necesita productos ajustados a un consumo plano, que se produce a todas horas. No podemos modificarlo según haya sol o haya viento. Estos contratos en carga base están todavía referenciados al precio del gas y del CO2. Pedimos que los contratos a futuro estén desligados de esos precios y estén más alineados con el coste de fabricación y mantenimiento de las plantas renovables. De lo contrario no habrá incentivos para que la industria firme esos contratos.

El anillo central eléctrico es urgente, Asturias corre el riesgo de perder el tren de la reindustrialización"

La Comisión Europea se ha propuesto reducir el precio de electricidad a la industria, pero las medidas quedan en manos de los Estados.

A partir del informe Draghi Europa está cambiando y pretende caminar hacia la competitividad, pero, como bien comenta, luego se deja todo a los Estados miembros y vemos ahí una desigualdad porque países como Francia o Alemania van por delante en el apoyo a la industria. Hay que liderar la transición hacia una economía descarbonizada, pero no debemos hacerlo al coste de renunciar a la aportación de la industria al crecimiento y al empleo de calidad. La Comisión ha trasladado importantes recomendaciones que pasan por reducir la fiscalidad, que penaliza el consumo eléctrico industrial; por acceder a energías limpias a precios competitivos, y por fijar condiciones específicas para las industrias intensivas en consumo de energía atendiendo a su contribución a la gestión del sistema eléctrico.

El desarrollo de las renovables en España. ¿Es un garantía de energía barata en el futuro?

Vemos que hay horas en las que la penetración de renovables es alta y los precios son algo más bajos. El 80% de la energía eléctrica en nuestro país no se produce con gas natural ni tiene emisiones, sin embargo el 75% del precio aún se explica por el precio del gas natural y el CO2. Está costando que se desacople. Además, la capacidad de integrar la nueva energía renovable en el sistema no avanza. Si queremos mejorar la competitividad industrial es imprescindible que la industria pueda acceder a la energía sin emisiones a precios desacoplados de los del gas y el CO2, que es lo que propone la Comisión Europea.

¿Existe riesgo de deslocalización de actividad industrial en Asturias por los precios energéticos?

Esta es una amenaza que se agravó con el inicio de la guerra de Ucrania, cuando el precio del gas natural y la electricidad subió tanto. En España vemos que el consumo de todos los asociados a AEGE ha disminuido desde 2019 el 23% y eso indica la disminución de la actividad industrial. Está afectando a todos los niveles. En Europa, en España y en Asturias. Tenemos aquí ejemplos de alguna industria grande que se ha ido en los últimos años.

¿Se refiere a Alcoa?

Si, Alcoa. Ese riesgo en Asturias sigue latente y creo que hay que hacer algo para asegurarse de que no sigan estas deslocalizaciones.

¿Y también peligran las inversiones en descarbonización?

Si se quiere avanzar en la descarbonización es importante fijar instrumentos estables que sirvan para mejorar la competitividad y no para empeorarla. Por parte de la industria hay voluntad para avanzar, pero la forma de conseguirlo es a través de la ganancia en competitividad. Si hay colaboración pública, la transición se hace mucho más factible.

Con los plazos del PERTE de descarbonización muchos proyectos renunciaron a las ayudas y otros no llegarán a tiempo

El Gobierno puso en marcha los PERTE de descarbonización.

En algunas empresas están ayudando, pero hay un problema en el tema de los plazos. Son muy ajustados y muchas empresas han tenido que renunciar a esas ayudas. Cuando una empresa hace una inversión de ese tipo tiene que hacer unos estudios, pedir ofertas, comprar equipos… Todo eso conlleva unos largos periodos que con lo ajustado que están los tiempos del PERTE lleva a que muchas empresas hayan renunciado y a que muchas otras estemos dudando si vamos a poder lograr que lleguen todos los equipos a tiempo. Muchas veces no se fabrican en España, o tienen unos periodos de fabricación muy largos.

Además habrá mucha demanda de esos equipos coincidiendo con las ayudas europeas.

Hay una burbuja. En Asturias varios proyectos han renunciado al PERTE de descarbonización. A ello contribuyó también que las resoluciones finales de las ayudas tardaran.

Recientemente se presentó la nueva planificación nacional de redes de transporte eléctrico 2025-2030. ¿Cumple las demandas de la industria?

Estamos revisándola. Se recogen nueve gigavatios para conectar a la industria existente y a la nueva. Lo fundamental es que esa capacidad se destine a la industria y que no veamos retrasos en su desarrollo.

En el caso de Asturias, ¿se puede esperar a 2029 para tener completado el demandado anillo central eléctrico?

Es una infraestructura urgente. Asturias es en estos momentos un punto saturado para conectar nueva capacidad industrial. Corremos el riesgo de perder el tren de la reindustrialización por falta de acceso a la red. El anillo central es crítico y no solo va a exigir inversiones, también agilidad en las tramitaciones para que sea una realidad. Nos consta que hay muchos proyectos industriales que están valorando su localización en Asturias y que necesitan esa nueva capacidad. Y las industrias que ya estamos también la estamos demandando. No entenderíamos que se produjese rechazo a construir una región más sostenible e industrializada.

En Asturiana de Zinc, ¿tienen inversiones paradas por la falta de conexión eléctrica?

La última gran inversión fue la nave de electrólisis. Cuando se hizo la planificación no se esperaban problemas de conexión, pero nuestro equipo de técnicos vio formas de mejorar la eficiencia energética de la instalación y poder aumentar la producción. Por eso solicitamos en su día tres megavatios adicionales a Red Eléctrica, sobre los 236 megavatios que tenemos. Era una cantidad insignificante, pero necesaria para seguir aumentando la producción y seguir siendo más competitivos. Desafortunadamente se nos denegó. Para posibles ampliaciones futuras de producción vamos a necesitar más megavatios, no solo esos tres. Necesitamos acceso a mayor potencia.

¿Y si no se la dan?

Ahora mismo no podemos analizar importantes inversiones a futuro. Si no nos asignan ni tres megavatios, no merece la pena ponerse a analizar proyectos más importantes para incrementar la producción y hacer a Asturiana más competitiva dentro del mercado del zinc

¿Y desde esa denegación no les han dado alguna solución?

Esos megavatios los estamos consumiendo, pero los estamos pagando como penalización de exceso de potencia. Nos cuestan mucho más. Lo curioso es que hay capacidad en la red, pero está reservada para alguien que no sabemos quién es y si va a venir o no. Tiene cinco años para renunciar y, de momento, no lo ha hecho. Tras el cierre de Alcoa debería haber capacidad…

¿La están reclamando?

Estamos en comunicación con el Principado y con Red Eléctrica y vamos informando sobre nuestros consumos futuros y nuestras necesidades. Esa información la tienen. Asturiana de Zinc lleva 65 años aumentando producción y empleo, y creo que habría que dar prioridad a la actividad que está funcionando y que va a seguir ahí por mucho tiempo si hay voluntad.

¿Siguen parando la producción cuando el precio de la electricidad se dispara?

Desde que comenzó la crisis energética por la guerra de Ucrania hacemos un cálculo del precio marginal al que podemos seguir produciendo. Eso lo vamos actualizando y hemos tenido muchas paradas. Afortunadamente, últimamente tenemos menos bajadas de potencia, pero sigue habiéndolas. No podemos producir a costes inasumibles.

En Asturiana de Zinc tienen en marcha planes de autoconsumo eléctrico con un gran parque solar. ¿Cómo va?

El plan de las placas solares está bastante avanzado y lo vamos a tener en el plazo del PERTE. Tenemos prevista la puesta en marcha para principios de 2026. Tendremos la mayor planta de autoconsumo fotovoltaico de España. Es una apuesta por mejorar nuestra autonomía energética, pero está lejos de cubrir nuestras necesidades puesto que solo aportará el 2% de nuestro consumo. También llevamos años con inversiones en recuperaciones de calor, que es el otro proyecto que tenemos en el PERTE. La idea era que el próximo año estuviera en funcionamiento, pero veremos si llegamos a completarlo dentro de los plazos.

¿Se han planteado el uso de hidrógeno verde?

Nosotros ya estamos electrificados en un 90%. El resto de consumos son bajos. Además, la tecnología no está madura y el hidrógeno está bastante lejos de ser competitivo.

¿Qué inversiones tienen en cartera?

Invertimos todos los años en mantenimiento y pequeñas mejoras y las mayores inversiones en estos momentos son para el tema de las emisiones en las plantas de tostación, que ya comenzamos hace unos años. Y lo que comentaba antes, si no hay potencia suficiente y estabilidad en los precios de la electricidad no se pueden hacer grandes inversiones que nos ayuden a aumentar la producción. El coste de la energía es entre el 40 y el 50% de nuestros costes totales y en años como 2022 llegó al 75%.

¿Asturias es un entorno "amable" para la actividad de las industrias de multinacionales?

En Asturias hay muchos aspectos positivos. Tenemos un empleo cualificado de alta calidad, una mejor productividad que la media y una baja rotación. Además, Asturias tiene un buen entorno industrial acompañado por infraestructuras críticas como son los puertos; una localización estratégica, y funciona la colaboración público- privada. Pero también hay aspectos negativos.

¿Cuáles?

La conexión a la red eléctrica, la inestabilidad de los precios energéticos y, al igual que en el conjunto de España, el alto absentismo laboral. En las grandes empresas del sector del metal llega al 12% y eso es un gran problema.