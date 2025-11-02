Zapico pide que los partidos negocien las cuentas a tres bandas en la Junta
El líder de IU plantea pactar el Presupuesto en el Parlamento y que el acuerdo comprometa en bloque a toda la mayoría progresista
El coordinador de Izquierda Unida y consejero de Ordenación del Territorio del Principado, Ovidio Zapico, considera que, dado el actual marco de negociación presupuestaria, sería "magnífico" que el diálogo no se produjese entre el Gobierno y los partidos, sino entre los grupos parlamentarios de la Junta. Así, los acuerdos se darían entre los tres actores políticos de la izquierda con capacidad para aprobar las cuentas —PSOE, Convocatoria-IU y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé—, "una mayoría plural de la izquierda que es una realidad fáctica".
Zapico señala que "negociar a tres" en la Junta es "una novedad que debería consolidarse" y plantea hablar "tanto de ingresos como de gastos". "Estos marcos producen estabilidad y nos obligan a aceptar los límites propios según las mayorías democráticas". Lo acordado, añade, sería fruto del consenso de las tres fuerzas de la izquierda. "La derecha opera unida y la izquierda debe hacerlo también", advierte Zapico. A su juicio, "la lógica de una negociación para un presupuesto de izquierdas no debe ser una de trincheras o chantajes, sino de conjunción".
IU interpreta así el encuentro previsto el lunes en la Junta con la diputada Covadonga Tomé para discutir sus propuestas destinadas a hacer "más progresiva" la reforma del IRPF que ya está en trámite. Zapico, además, deja abierta la puerta a "posiciones propositivas como las expresadas por Foro Asturias".
