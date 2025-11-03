¿En cuántas de las 6.000 ganaderías saneadas se detectó tuberculosis? Difícil año para los ganaderos asturianos por las alertas sanitarias / .

Muy difícil para los ganaderos y de mucho trabajo para los veterinarios está siendo este año en cuestiones de sanidad animal en Asturias. La comunidad empezó 2025 con una alerta al haberse disparado mucho en Tineo y en menos medida en otros concejos la tuberculosis bovina –de la que Asturias es zona libre desde 2021– y va camino de cerrarlo en plena lucha aún para mantener a raya esta enfermedad infecciosa, pero también otras de las que hay que hacer seguimiento, como dicta el Ministerio de Agricultura.

A los desvelos que ha provocado este año entre los ganaderos afectados la tuberculosis –que se transmite fácilmente entre los animales y también puede pasar a humanos–, se suman los que ya vienen de atrás con la lengua azul, la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) y, con menos impacto, los de la gripe aviar y la fiebre Q, ambas con dos casos detectados en Ribadesella y Tineo, respectivamente.

Y, si fuera poco, a principios de octubre saltó la alerta en España por los casos de dermatosis nodular contagiosa (DNC) detectados en Gerona –son 18 focos–, que ha obligado a tomar medidas drásticas para blindar la cabaña ganadera y evitar que entre en Asturias, lo que ocasionaría un grave daño para el ya de por sí maltrecho sector primario en la comunidad autónoma. "Una tragedia", resumen los profesionales.

Campaña de saneamiento ganadero.

Es la de mayor importancia y, además de la tuberculosis, abarca también otras enfermedades que afectan al ganado bovino, caprino y ovino como la temida brucelosis, entre otras. Además, se realiza vigilancia epidemiológica de peste porcina africana y aujeszky en jabalíes, explica la Consejería de Medio Rural. En 2026 se repetirá el saneamiento integral de toda la cabaña ganadera de la región, con una inversión de más de 6 millones: diagnóstico en tuberculosis bovina para los bovinos y caprinos mayores de seis semanas, y control de brucelosis, leucosis bovina enzoótica y perineumonia contagiosa bovina.

Balance de tuberculosis.

Hasta 19 focos se han localizado en lo que va de año en Asturias en nueve concejos, la mayoría en Tineo, que tiene aplicado desde diciembre un protocolo especial con medidas muy restrictivas a sus reses. En el concejo se han saneado hasta la fecha 770 explotaciones (33.093 animales). Han dado positivo 30 ganaderías con 97 animales sacrificados y se han hecho 6 vacíos sanitarios (sacrificio de toda la granja). En Asturias, en general, se han saneado 5.938 explotaciones y 154.016 animales, resultando positivas 98 granjas y 325 reses. Hay casos sospechosos y la campaña seguirá hasta final de año.

Medidas.

Desde diciembre del año pasado no pueden ir animales en seguimiento de tuberculosis a pastos comunales; y desde marzo se aísla y chequean las vacas trashumantes que lleguen a Asturias de territorios con alta incidencia. Todas las medidas especiales en Tineo –segundo análisis para ir a pastos, recomendación de vacíos con un positivo y obligación si hay reiteración–figuran en el Programa Nacional de Erradicación. En cuanto a la gripe aviar, se han suspendidos ferias, concursos y cualquier concentración debido a su alta incidencia en la vecina Castilla y León.

Vacunación.

El Principado financia todas las vacunas de enfermedades de declaración obligatoria de este año. En lengua azul es gratuita la dosis en los dos serotipos 4 y 8. En EHE –más bien ya contenida, y con los 19 casos concentrados en el pasado enero–se han abonado pagos a más de mil granjas por 1,4 millones y están otros pendientes. La explotación de Tineo con fiebre Q ha tenido que vacunar todas las reses.

España amplía la zona de vacunación de la enfermedad de la piel de las vacas

Asturias va camino de cumplir ya dos semanas sin celebrar ferias, concursos y exhibiciones de todo tipo de ganado para evitar que la temida dermatosis nodular contagiosa (DNC) –la enfermedad de la piel de las vacas, por los bultos que genera– entre en la comunidad autónoma. Así será hasta final de año. Además, el mercado nacional de ganado de Pola de Siero estará cerrado hasta el próximo 11 de noviembre, cuando se revisará la situación, si bien se ha alimentado un punto de carga de terneros. Además, el ganado procedente de zonas de riesgo tendrá que pasar 21 día de cuarentena si entra; y el resto informar al Principado con 30 días de antelación para tener permiso.

La lucha contra la DNC se ha extendido por toda España. La Comisión Europea acaba de autorizar ampliar el plan de vacunación contra el virus a nuevas comarcas de Cataluña y Aragón. El Ministerio comenzó el pasado 9 de octubre a inmunizar reses. Hacerlo en otras comarcas más allá de las de los focos requiere permiso de la UE.