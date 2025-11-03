Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alcaldes y colectivos se suman a la protesta del campo en Oviedo

Asturias Ganadera y USAGA llaman a la movilización ante la sede de Presidencia

La última gran protesta del medio rural asturiano, en febrero de 2024, en Oviedo. | LUISMA MURIAS

Mariola Riera

Oviedo

Una docena de alcaldes de todo signo político y varias organizaciones estarán este lunes al mediodía presentes en Oviedo, en la protesta convocada por Asturias Ganadera y USAGA ante la sede de la Presidencia del Principado.

Las organizaciones se dicen "obligadas una vez más" a salir a la calle para presionar y que se tomen medidas en varios asuntos como los ataques del lobo al ganado, la excesiva burocracia que complica el día a día a los ganaderos y a los agricultores, la falta de interés del Principado en sacar adelante la ley de Patrimonio Sensorial...

Según USAGA y Asturias Ganadera entre los profesionales del campo cunde el desánimo y el malestar tras seis años de mandato del Adrián Barbón "cargados de buenas palabras y malos hechos, inacción y humillaciones". Por este motivo, advierten de que "el campo asturiano precisa una fuerte determinación para exigir acciones inmediatas y eficaces para solucionar algunos de nuestros problemas". Pero en el punto de mira no está solo el Gobierno regional, sino también el central y la UE. Es la protesta de este lunes la primera de un calendario de movilizaciones que se llevarán a cabo en las próxima s semanas.

Los alcaldes que han confirmado su presencia en Oviedo son los de las dos Peñamelleras, Llanes, Ribadesella, Ribadedeva, Cangas de Onís, Amieva, Las Regueras, Salas, Tineo, Cangas del Narcea y Allande.

La movilización es la primera que se produce en la capital asturiana tras la gran tractorada de febrero de 2024. Detrás de su convocatoria estaban los mismos o similares problemas que ahora.

