Los asturianos y su cocina, a ojos de una irlandesa, así es el libro de Jane Hodson con prólogo de José Andrés: "Sentí una señal al conocer Asturias"

Jane Hodson es de Irlanda y vive en Somerset, Inglaterra. Dos lugares que, a simple vista, no son muy distintos en paisaje de Asturias. Es más, en la región inglesa donde reside tienen hasta sidra. Pero la cuestión es que cuando esta fotógrafa, escritora, periodista de viajes y cocinera visitó Asturias por primera vez, el pasado mayo, sintió "algo" al cruzar la frontera desde Cantabria en su furgoneta, acompañada de "Devon", su inseparable perro.

Jane Hodson con su perro "Devon", el pasado mayo, en su primer viaje por Asturias. / .

"Sentí como una señal, algo distinto. Me impresionó lo que veía, no lo sabría explicar… Esta tierra me da energía", relata a LA NUEVA ESPAÑA. Ahora ha vuelto con más tiempo y con un proyecto: escribir un libro sobre la cocina, la despensa, los cocineros y el paisaje asturianos. Será una especie de guía de viajes y gastronómica, que sirva para llevarse de vacaciones o utilizar en la cocina. Se publicará en Reino Unido.

La escritora lleva más de dos semanas de andanzas por Asturias entre pucheros, queserías, lagares y enclaves paisajísticos que define de "ensueño". El 7 de noviembre tiene que regresar a casa, pero planea volver para estar unos tres meses y completar una obra que será prologada por el célebre cocinero mierense José Andrés y por cuyas páginas desfilarán cocineros de todo tipo, como ella explica.

"Contaré con chefs famosos, premiados, pero también con guisanderas y otros menos conocidos. También incluyo productores, queseros, elaboradores de sidra...", describe. No podía faltar la bebida asturiana. "Somerset, donde vivo, es una región sidrera, y también hacemos buenos quesos. Es muy parecido a esto. Pero la sidra de aquí es más seca y ácida, las manzanas inglesas dan un toque agridulce. Me encanta la sidra".

Los estrellas Michelin Nacho Manzano, Ricardo Sotres y Marcos Morán desfilarán por las páginas. También la cocinera Ramona Menéndez, entre muchos otros. Todos elegirán una receta que les recuerde a su infancia y deberán contar cómo elaborarla. Será un libro muy similar al ya publicado por Hodson hace un par de años, "These delicious things", en el que participaron conocidos chefs británicos –su venta tiene un fin social– como Jaimie Oliver, Niggela Lawson, Stanely Tucci o Yotam Ottolengui.

No faltarán referencias queseras como Rey Silo, elaborado por Ernesto Madera y firma de la que es socio José Andrés. En casa del también propietario de la quesería, Pascual Cabaño, y de su mujer, Begoña, se aloja Jane Hodson estos días. Y es que insiste una y otra vez la periodista –ha publicado en "Condé Nast Traveller", "Vogue", "Marie Claire", "The Sunday Times Magazine"...– que eso "tan especial, diferente, inspirador" que sintió cuando visitó por primera vez Asturias se debe, en gran parte, a la amabilidad y el carácter abierto de los asturianos. "Todo el mundo está dispuesto a ayudarme a colaborar. La gente de aquí es impresionante, abierta".

Idea de Carlos Magdalena

A un amigo asturiano en Londres le debe la primera visita a Asturias. El conservador y divulgador botánico gijonés Carlos Magdalena, encargado de los Kew Gardens en la capital británica, le animó durante una conversación sobre España: "Yo había estado en País Vasco, Galicia... Pero no aquí. Carlos me dijo: ‘Tienes que ir’".

Le hizo caso y el pasado mayo vino. Haber ahora repetido la visita tiene otra explicación especial: "En octubre, de viaje en París, mi perro se murió de forma repentina. Me afectó mucho. Quedé paralizada y no sabía qué hacer. Un amigo vino y me regaló una camiseta. Sin más". Esa prenda, que luce en su visita a LA NUEVA ESPAÑA, lleva impresas las palabras "raciones", "calamares", "pulpo", "fabada" y "Asturias".

Así las cosas, Hodson lo tuvo claro: "Era una señal. Tenía que venirme a Asturias. Estaba claro". Cogió su furgoneta y en la tierra de la sidra y del queso y de los verdes paisajes se plantó. Se siente como en casa.