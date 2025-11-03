¿Buscas vivienda asequible? El nuevo plan de Asturias moviliza a los propietarios para que alquilen la suya y pueden ingresar al mes hasta 700 euros
"No es un programa dirigido a las rentas bajas, sino a la clase trabajadora asturiana", dice el consejero Oviedo Zapico de "Alquilámoste", la iniciativa para arrendar un piso los que ingresen entre 16.800 y 63.000 euros anuales
Facilitar el acceso al alquiler a personas y familias con ingresos medios o moderados (al año entre 16.800 y 63.000 euros) y animar a los propietarios de vivienda a ponerlas en el mercado con garantías jurídicas y un ingreso al mes como máximo de 700 euros en función del tipo del inmueble.
Es el nuevo programa "Alquilámoste" impulsado por la Consejería de Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado y que este lunes ha presentado su titular, Ovidio Zapico, acompañado del director del ramo, Jesús Daniel Sánchez, y el jefe del servicio, Jesús María González.
"No es un programa para las rentas bajas, sino para la clase trabajadora asturiana", reseñó Zapico. Ni el Consejero y el Director de Vivienda han dado cifrás de cuántas viviendas podrán ofertarse para alquilar, ni tampoco de la demanda existente. Habrá que esperar a que se apruebe por decreto el programa (este próximo miércoles 5 de noviembre) y luego empezar a desarrollarlo. Será a partir de ahí cuando los propietarios de viviendas empiecen a inscribirlas en el registro para alquilarlas y los solicitantes a hacer lo mismo para poder ocuparlas.
La entidad Vipasa será la encargada de gestionarlo todo. Entre las garantías al arrendador está el canon mensual garantizado, la conservación y mantenimiento de la vivida, un seguro multirriesgo y la restitución del inmueble en el mismo estado que la entregó al finalizar el usufructo. Éste tendrá como máximo un plazo de siete años y cuatro meses.
Los arrendatarios deberán tener ingresos en la franja citada y solicitar entrar en la convocatoria pública de alquiler de pisos. Estos serán adjudicados por riguroso orden de solicitud y conforme a la disponibilidad. La renta se calculará con informe de Vipasa aplicando una reducción mínima del 10% sobre el canon que se abonará al propietario. Por tanto, si un arrendatario cobre 700 euros al mes por alquilar su piso, el inquilino elegido pagará en este caso un máximo de 630 euros. El objetivo es que las familias no destinen más de una tercera parte de sus ingresos al pago del alquiler.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- Las mastodónticas cifras de las oposiciones que se avecinan en Asturias: para empezar, más de 43.000 aspirantes el próximo fin de semana en Gijón
- Un accidente en la 'Y' genera retenciones durante más de dos horas