¿Buscas vivienda asequible? El nuevo plan de Asturias moviliza a los propietarios para que alquilen la suya y pueden ingresar al mes hasta 700 euros

Facilitar el acceso al alquiler a personas y familias con ingresos medios o moderados (al año entre 16.800 y 63.000 euros) y animar a los propietarios de vivienda a ponerlas en el mercado con garantías jurídicas y un ingreso al mes como máximo de 700 euros en función del tipo del inmueble.

Es el nuevo programa "Alquilámoste" impulsado por la Consejería de Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado y que este lunes ha presentado su titular, Ovidio Zapico, acompañado del director del ramo, Jesús Daniel Sánchez, y el jefe del servicio, Jesús María González.

"No es un programa para las rentas bajas, sino para la clase trabajadora asturiana", reseñó Zapico. Ni el Consejero y el Director de Vivienda han dado cifrás de cuántas viviendas podrán ofertarse para alquilar, ni tampoco de la demanda existente. Habrá que esperar a que se apruebe por decreto el programa (este próximo miércoles 5 de noviembre) y luego empezar a desarrollarlo. Será a partir de ahí cuando los propietarios de viviendas empiecen a inscribirlas en el registro para alquilarlas y los solicitantes a hacer lo mismo para poder ocuparlas.

La entidad Vipasa será la encargada de gestionarlo todo. Entre las garantías al arrendador está el canon mensual garantizado, la conservación y mantenimiento de la vivida, un seguro multirriesgo y la restitución del inmueble en el mismo estado que la entregó al finalizar el usufructo. Éste tendrá como máximo un plazo de siete años y cuatro meses.

Los arrendatarios deberán tener ingresos en la franja citada y solicitar entrar en la convocatoria pública de alquiler de pisos. Estos serán adjudicados por riguroso orden de solicitud y conforme a la disponibilidad. La renta se calculará con informe de Vipasa aplicando una reducción mínima del 10% sobre el canon que se abonará al propietario. Por tanto, si un arrendatario cobre 700 euros al mes por alquilar su piso, el inquilino elegido pagará en este caso un máximo de 630 euros. El objetivo es que las familias no destinen más de una tercera parte de sus ingresos al pago del alquiler.