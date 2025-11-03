La Cámara de Comercio de Oviedo apoya a las empresas de cuidados en un nuevo modelo que sea "una oportunidad económica y laboral”

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha trasladado hoy el compromiso de esta institución para afrontar el nuevo modelo de cuidados en Asturias.

En una comparecencia conjunta con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco Fernández, Paniceres ha mostrado a la Cámara como un “aliado estratégico” de las empresas que trabajan cada día en un ámbito “esencial para nuestra sociedad”. Porque “el cuidado no es solo un deber social sino también un motor económico para Asturias”, ha asegurado.

Jornada sobre la soledad no deseada

Del Arco y Paniceres han presentado el foro sobre la soledad no deseada del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (Cecoec), un acto al que también han asistido el director general de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón, y la responsable de CECOEC, Almudena Cueto. Mañana, martes, la Cámara acogerá en sus instalaciones de Oviedo la celebración de una jornada sobre la soledad no deseada. Contará con la presencia de la Consejera y supondrá un punto de encuentro entre profesionales, empresas, administraciones y ciudadanía de cara a compartir ideas en torno al cambio del modelo de cuidados en Asturias.

Ayudar a la empresas a innovar

Marta del Arco destacó la necesidad de “fomentar la innovación en las pequeñas empresas que prestan cuidados, apoyarlas en su actividad y, sobre todo, dar respuesta a las expectativas de las personas mayores de Asturias para que envejezcan cerca de su hogar, que es lo que quieren la mayoría”.

Según ha señalado Paniceres, desde la Cámara “reforzamos nuestro compromiso con el sector de los cuidados y abrimos nuestras puertas y nuestros recursos a las empresas del sector para que puedan acceder a asesoramiento, formación y líneas de apoyo que les permitan adaptarse a los cambios y reforzar su sostenibilidad”.

El CECOEC, "espacio de referencia"

Paniceres ha puesto en valor el programa CECOEC, que la Cámara de Comercio tiene en marcha junto a la Consejería de Derechos Sociales del Principado y al resto de Cámaras, y que se ha convertido, ha dicho, “en un espacio de referencia para todo el ecosistema del cuidado de Asturias”. “El sentido de CECOEC es transformar los cuidados en un sector de futuro”, ha añadido.

Carlos Paniceres ha advertido que “Asturias afronta un reto demográfico y social de primera magnitud: el envejecimiento y la soledad no deseada. Pero también una oportunidad económica y laboral, la de generar innovación, empleo y valor añadido en torno a los servicios de los cuidados”.

De ahí CECOEC, un proyecto que “ejemplifica lo mejor de la colaboración entre lo público y lo privado” y que nació del “diálogo”, ha explicado el presidente del ente cameral. “Hoy es una plataforma de conocimiento, innovación y acompañamiento que permite a las empresas del sector avanzar hacia un modelo de cuidados más humanos, sostenible y centrado en la persona”, ha continuado.