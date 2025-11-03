Un campo asturiano "cerca de la extinción y agotado" por tantos problema grita ante la "casa" de Barbón en Oviedo y le piden ayuda "inmediata"

"Tamos pocos, hay gente que tien mieu a estar aquí y enfrentarse al jefe", clamó Javier García ante la sede de la Presidencia del Gobierno del Principado, en Oviedo. El portavoz de USAGA se refirió a la escasez de participantes, en torno a un centenar, que acudieron a la protesta convocada por su organización y Asturias Ganadera. El coordinador de este último colectivo, Xuan Valladares, advirtió: "Si no vamos unidos todo será más complicado".

Con todo, lo que sí se demostró en la protesta -fuertemente custodiada por varios agentes de la Policía Nacional que "blindaron" el palacio de Presidencia- es que el medio rural está agotado, desesperado y´al límite de fuerzas. "Seis años de gobierno del PSOE de Adrián Barbón, cargados de demagoia y humillaciones al campo asturiano han conseguido dejarnos al borde de la extinción", advirtieron en el manifiesto leído entre pitidos en las escalinatas del edificio, junto al cual se instalaron fotografías de animales muertos por ataques de lobo y varias pancartas alusivas a "los muchos" problemas que tiene el medio rural.

A Barbón le piden "acciones inmediatas y eficaces" para solucionar y encauzar la situación. Entre lo más acuciante, los daños de la fauna salvaje, sobre todo del lobo, al ganado. El sector reclama: inmediatez en los controles, informes claros y concluyentes, pago de daños indirectos y lucro cesante, peritos independientes si no hay acuerdo entre ganadero y guardería del Principado para tasaciones que deberán ser vincultante, máximo de 60 días para abonar los pagos y que los retrasos en dar de baja una res no signifique que se pierde la indemnización.

Ganaderas disfrazadas, en señal de protesta, ante Presidencia. / Luisma Murias

Los ganaderos también reclaman un replanteamiento de los protocolos contra la propagación de enfermedades para no "castigar a animales sanos" como es el caso de la tuberculosis, y obligar a vacíos sanitarios "innecesarios". Además piden pagos "rápidos y justos".

Más: tramitación de la ley de Patrimonio Sensorial para proteger la actividad agroganadera; devolución de los montes comunales a los vecinos con derechos históricos; moratoria en la instalación de parques industriales (eólicos, baterías...) hasta que haya una ley que proteja los suelos de valor agrario; ley pastoril que proteja la presencia de la reciella (ovejas y cabras) en los montes para mantenerlos limpios y desbrozados y protegerlos de los incendios; fomento del comercio de proximidad; seguimiento de la ley de Cadena Alimentaria; optimizar la gestión de la PAC y agilizar el pago de sus ayudas; y control de la avispa velutina.

"Que se marchen a sus hogares"

"Los derechos se exigen, no se piden", claman los ganaderos y agricultores asturianos, que tienen críticas para Barbón (PSOE), pero también para el Consejero Ovidio Zapico, de IU y socio de gobierno. "Si no quieren o saben ayudar, que se marchen para sus respectivos hogares y dejen de dirigir un barco que les queda demasiado grande".

En la concentración se pudo ver a alcaldes, como Sergio Hidalgo, de Salas (Foro), y también diputados del PP como Luis Venta y de Vox, como Carolina López. También estuvo la diputada del PP en el Congreso de los Diputados Beatriz Llaneza. Además, estuvo el coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, y líderes de otras asociaciones.

La movilización, que pretende seguir con otras acciones similares en las próximas semanas, recibió el respaldo de una docena de alcaldes de todo signo político: Peñamelleras, Llanes, Ribadesella, Ribadedeva, Cangas de Onís, Amieva, Las Regueras, Salas, Tineo, Cangas del Narcea y Allande. Y las siguientes asociaciones: ASEAMO (Asociación de Criadores de Raza Asturiana de la Montaña), ACPRA (Asociación de Criadores de Poni Asturcón) ACOXA ((Asociación de Criadores de Oveya Xalda) ACRIBER (Asociación de Criadores de Cabra Bermeya) ACGA (Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta) ASPROAL/63, URACAN, Asociación de Ganaderos de Mieres, Asociación de Ganaderos de Piloña, Asociación de Ganaderos Trashumantes de Asturias (AGTA), AGALL y la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común.