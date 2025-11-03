Claudia Montes destapa un caso de corrupción que salpica a dirigentes de Renfe y según ella era conocido por el PSOE gijonés: "Me dijeron que llevaba 40 años pasando y que no me metiera"

Claudia Montes, la miss Asturias militante del PSOE que tuvo una relación con el ministro José Luis Ábalos y fue enchufada en la filial de Renfe Logirail, soltó una bomba en la comisión del "caso Koldo" en el Senado este lunes. Montes aseguró que cuando trabajó para Logirail conoció graves irregularidades, como el amaño de contratos y licitaciones, modificaciones de fechas de contratos y cantidades, la desaparición de dinero, así como el cobro de comisiones que, según asegura, habrían cometido el número dos de Renfe, Óscar Gómez barredo y el gerente en Asturias de Logirail, Enrique Martínez. Montes asegura que lo comentó en una cena del PSOE en la que estaban entre otros el entonces portavoz del PSOE en Gijón, Luis Manuel Flórez, "Floro". "En la cena me dijeron que llevaba 40 años pasando y nque no me metiera en rollos", dijo Montes.

La gijonesa nombró además a una compañera de trabajo en Renfe que había recopilado las pruebas. "Me dijo todo lo que estaba pasando. Yo cuento hasta siete delitos. A ella la despidieron, pero se enfrentó y le han dado un puesto en Renfe sin oposición", añadió Montes, quien atribuye a este asunto las amenazas que ha viene sufriendo en los últimos tiempos, entre ellas los daños sufridos en su utilitario.

Montes asegura que envió una carta por correo electrónico al Presidente Adrián Barbón indicándole que quería explicarle un caso de corrupción que afectaba al partido. "No me contestó, y eso que teníamos amistad", aseguró. También lo remitió a los ministros Raquel Sánchez y Óscar Puente. Este le dijo que le llamaría su secretaria, "pero no lo hizo".

Además, Montes dijo que Ábalos le había asegurado que Pedro Sánchez era conocedor de los manejos y enjuagues. "Un día me llamó, estaba muy cabreado por no sé qué le había hecho el Presidente. Me dijo: 'Pero de qué va, si él sabía todo lo de la corrupción'. Eso ,luego lo conté en los medios y José Luis me llamó, pero sólo me echó en cara que le hubiese llamado putero".

Claudia Montes quiso dejar claro que ella no fue consciente de que la hubiesen enchufado en Logirail, como sostiene el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que este lunes ha enviado a juicio a José Luis Ábalos, Koldo y Aldama por las compras de mascarillas y los pagos a Jessica, la gijonesa y el propio ministro. Asegura que la entrevistaron dos personas y luego la apartaron por las irregularidades que habia descubierto. Dijo que inicialmente su amistad con Ábalos había sido de compañera del partido y amiga. "Luego me fue conquistando su forma de tratarme, de hombre a la antigua, por lo que hablábamos y me culturizaba sobre la política", dijo. Llegaron a tener una relación sentimental a distancia, pero cuando se encontraron en Madrid, todo se chafó: "No me gustaba como hombre".

Quiso dejar claro que ella nunca ha sido prostituta. "Me han destrozado la vida, y no he tenido una llamada de mis compañeras feministas del partido, para mi no ha habido el 'yo sí te creo hermana', no me han apoyado".