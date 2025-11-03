Cuatro jóvenes talentos asturianos, en la final del Concurso de Maquetas

Cuarenta de los cuarenta. El célebre Concurso de Maquetas, organizado por el Instituto Asturiano de Juventud y Los 40 Principales llega este viernes, en Kuivi Almacenes, en Oviedo su 40ª final. La mala noticia es que será la primera sin Alberto Toyos, el padre de todo esto, infatigable promotor de este concurso del que ha salido buena parte de la mejor música contemporánea hecha en Asturias en las últimas décadas. La buena, es que el legado del añorado y legendario periodista musical sigue en marcha, y, así, el viernes por el escenario de Kuivi Almacenes a partir de las ocho de la tarde se podrá escuchar a cuatro jóvenes formaciones y solistas de la última escena musical asturiana.

Con variedad y ganas, a la final han llegado proyectos más de autor, con pata en el indie, vocación rock’n’roll y también militancia en las músicas urbanas. La noche contará, además, con la presentación del disco de Lorena Lawns. ganadora en la edición del año pasado.

En detalle, en la final estará Elena del Frade, solista crecida con banda ocasionalmente, que combina el pop electrónico y melancolía generacional con casuística bedroom pop y postpunk existencial. Tras formar parte de bandas como "Las Eléctricas" o "Kuartería", en los últimos meses ha empezado a dar a conocer las primeras canciones de su proyecto en solitario.

"Zero Castigo", es el alias bajo el que está Sara Benito. Escribe letras introspectivas que abordan la obsesión, el duelo y el poder, sobre bases que fusionan trip hop y pop ambiental. Su proyecto, en colaboración con el productor Tenkah, ha ido creciendo en escenarios de todo el país.

"Casino SA" es un quinteto de pop-rock formado por Pablo Llorente, Pablo de la Calva, Sara del Río, Álvaro Gutiérrez y Fernando Logedo, también con nuevas canciones que han defendido con profusión durante esta temporada.

Completa la final SchRz, proyecto Rubén Sánchez, más orientado al rock de autor y con voluntad de beber en todas las fuentes del género.