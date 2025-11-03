Las enfermeras de los equipos de cuidados paliativos de Asturias están "discriminadas", denuncia Sicepa-Usipa
Varios equipos funcionaron durante el verano pasado sin médico, señala el sindicato
El sindicato Sicepa-Usipa ha denunciado el precario funcionamiento de algunos equipos de cuidados paliativos de la región. En unos casos, por la “escasez de profesionales” médicos; en otros, por la asignación de “salarios sin adecuar” a las enfermeras.
Según la organización sindical, durante todo el verano pasado, “varios” equipos de paliativos, que deberían están formados por un médico y una enfermera, “han tenido que funcionar exclusivamente con personal de enfermería”.
A juicio de Sicepa-Usipa, esta circunstancia revela “una clara discrepancia entre el discurso político de expansión y la precaria realidad operativa de los equipos de cuidados paliativos” de Asturias.
Salarios sin equiparar
El citado sindicato añade otro dato que, según sus responsables, ha de ser objeto de revisión. Las enfermeras de los equipos de cuidados paliativos y de ESAD (atención domiciliaria extrahospitalaria) del SESPA, en ausencia del médico, “se hacen cargo de la mayor parte del trabajo asistencial”, con tareas como valoración de síntomas, apoyo emocional, atención domiciliaria… Y, sin embargo, “están siendo discriminadas salarialmente”.
Según Sicepa-Usipa, una resolución del 27 de junio de 2025 tenía como objetivo reconocer la labor del personal de cuidados paliativos “en condiciones de equidad con Atención Primaria” y también “reconocer el trabajo adicional por la alta dispersión y coordinación”. De esta manera, la integración funcional “supondría la equiparación retributiva”. Sin embargo, esta equiparación sólo ha sido aplicada “para el personal médico, quedando nuevamente discriminado el personal de enfermería discriminado”.
En junio de este año, la Consejería de Salud del Principado anunció la puesta en marcha de dos nuevos equipos de cuidados paliativos en Avilés y Gijón, hasta alcanzar los 16 en el conjunto de la región. Este compromiso no se ha cumplido, indica Sicepa-Usipa.
