Enmienda al uso peyorativo y ofensivo de la palabra "cáncer" en el Congreso de los Diputados

Palabras como "subnormal", "retrasado", "paralítico", "negro", "maricón" u otros términos ofensivos han sido cancelados en la esfera pública en los últimos años. A través del lenguaje, se pueden crear mundos de mayor justicia y dignidad, como resaltó la semana pasada la diputada socialista Isaura Leal, que defendió en el Congreso una proposición no de ley para "promover en el conjunto de la acción institucional un lenguaje responsable y empático en torno al cáncer, evitando su uso como sinónimo de hecho destructivo, y reconociendo la realidad creciente de quienes lo superan".

También se pretende "elaborar y difundir recomendaciones para el tratamiento informativo sobre el cáncer, que contribuya a reducir la desinformación". Por una vez, aunque con puyas mutuas, PP y PSOE votaron a favor. Solo se abstuvo Junts, y Vox votó en contra.

Expresiones como "el cáncer de la droga", o "Pedro Sánchez es un cáncer para España", usada, entre otros, por el portavoz del PP Miguel Tellado, serán teóricamente canceladas de la esfera pública.

Leal justificó el destierro de metáforas bélicas ("batalla", "lucha", "ganar/perder"), culpabilizadoras ("no lo superó", "no fue lo bastante fuerte") o estigmatizantes ("esto es un cáncer para la sociedad") en torno a una enfermedad con cada vez más prevalencia y también supervivencia. Y remarcó: "En ningún caso es ético utilizar la enfermedad, ya sea el cáncer u otra, para insultar o desprestigiar al adversario político". De paso reclamó "invertir en diagnóstico precoz" para salvar vidas, y "defender una sanidad pública robusta y fuerte, con los recursos adecuados, no desmantelándola para beneficiar intereses privados".

La diputada del PP Elvira Velasco exigió a los socialistas que dejen de "manipular y hacer política con el cáncer". Y añadió: "Considerando los problemas necesarios para seguir avanzando en el cáncer, con esta iniciativa poco o nada avanzamos". No obstante, su grupo votó a favor.

La diputada de Vox Blanca Armario resaltó que la iniciativa enmienda al propio Diccionario de la Lengua, que establece como cuarta acepción de "cáncer" la "proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos destructivos". "Les preocupa más el uso de una palabra que la realidad del cáncer", sentenció, y afirmó que "los españoles no usan la palabra para dañar a nadie".

Tras la votación, el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte publicó un post de lo más polémico: "Por una vez (sin que sirva de precedente, y me disculpo de antemano), permítanme ser grosero: me va a regular el uso de las palabras su puta madre".