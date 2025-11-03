Foro exige al PSOE de Gijón que aclare si encubrió licitaciones amañadas tal como desveló Claudia Montes en el Senado

Conmoción por la comparecencia de la "Miss Asturias" Claudia Montes en Senado, en la mañana de este lunes. Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro Asturias en el Ayuntgamiento de Gijón, ha exigido al PSOE que aclare si encubrió licitaciones amañadas, tal como afirmó Montes en la comisión del "caso Koldo" en la cámara alta. Y quiere quelsocialistas gijoneses expliquen si su candidato a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, "Floro", le dijo a Montes que "eso llevaba así 40 años", al tiempo que la conminó a "no meterse en rollos". Esta conversación, declaró la gijonesa, se produjo en el curso de una cena del partido.

El Presidente Local de Foro ha pedido “explicaciones inmediatas” ante unas informaciones “con nombres y apellidos”.

Montes, durante una cena y en presencia del entonces candidato a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez ‘Floro’, y otros integrantes del partido, habría informado sobre presuntas irregularidades en contratos públicos. “La Agrupación Socialista de Gijón debe clarificar si es cierto que su candidato, al conocer los hechos, afirmó que 'esto lleva así cuarenta años' y qué datos manejaban en el partido para hacer semejantes afirmaciones”, reclama el dirigente local de FORO Asturias. También se pregunta si “la sucesora de ‘Floro’, a la que también parece conocer la compareciente en el Senado, Carmen Eva Pérez Ordieres, estaba igualmente al corriente de las denuncias de amaño de licitaciones y cobro de comisiones ilegales”. “El testimonio conocido hoy en la Cámara Alta es algo muy serio, tiene nombre y apellidos y requiere de explicaciones inmediatas”.

Martínez Salvador ha reconocido el “estupor” que supone el conocer que “mientras parece ser que en las cenas de militantes de la Agrupación Socialista de Gijón se habla con normalidad de tramas de corrupción que llevan décadas robando dinero público, la portavoz socialista se dedique a registrar preguntas machaconas sobre si Carmen Moriyón ejerce su profesión legal y públicamente y cómo la compatibiliza con la Alcaldía”. El Presidente Local de FORO Gijón recordó que “nadie ha explicado todavía si el Vial de Jove pasó de obra millonaria a fraude electoral porque alguien no cobró las comisiones que tenía previstas” y advirtió que “a la vista de lo conocido hoy, quizás cenando con militantes del PSOE de Gijón se pudiera llegar a la respuesta”.

“El límite de la sorpresa con el PSOE de Gijón se supera semana tras semana y es un espectáculo bochornoso para esta ciudad de la que en Ferraz sólo se habla para esto”, concluyó el dirigente forista.