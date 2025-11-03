Iván Jares, presidente de Minestech: "La inversión en redes de transporte y distribución es una de las asignaturas pendientes de la transición energética"

Iván Jares Salguero (Oviedo, 1998) es presidente y fundador del Instituto Minestech, una asociación tecnológica-empresarial enfocada a la transición ecológica, y ha sido galardonado como el galardón a "Ingeniero del año", impulsado por la Fundación Caja Rural de Asturias y la Escuela Politécnica de Ingenería de Gijón, en la categoría de "Futuro".

-¿Cómo nace Minestech?

-Había un grupo de empresas que manifestaban cierta incertidumbre y preocupación con la contratación de perfiles técnicos. Entonces surgió la idea de hacer formaciones, de tal forma que pudiésemos captar esos perfiles técnicos de una forma más rápida y encima asegurarnos de que dispusiesen de las nociones que nosotros necesitábamos.

-¿Por qué existe esa falta de perfiles técnicos?

-La tecnología ha avanzado más rápido que la regulación y, por supuesto, que la educación reglada. Por desgracia, tanto las universidades como las formaciones profesionales, aunque estas segundas en menor medida, tienen una serie de corsés que impiden que haya más dinamismo. Con lo cual, cualquier cambio rápido que se ha producido desde la pandemia y, más concretamente, desde la guerra de Ucrania en el sector energético, la educación no está acompasada con esos cambios. Con lo cual, había una serie de necesidades que estaban sin cubrir.

-¿Qué balance hace de estos primeros años?

-Fueron largos, duros y de muchísimo trabajo. Al principio fue casi una apuesta personal que vi refrendada por múltiples empresas. Posteriormente, el proyecto se fue profesionalizando y se fueron generando alianzas. Fue un trabajo de mucha didáctica con las empresas, con las personas y viendo que este tipo de proyectos van más allá de la iniciativa empresarial, si no que lo que tienen es un interés social.

-Se reclama mucho la necesidad de mejorar las relaciones entre la educación y la práctica.

-El mundo empresarial es mucho más pragmático, mientras el académico es más analítico. Y cuando tienes que enfrentarte a un mundo empresarial tienes una barrera incluso cultural. Porque has dedicado los últimos años de tu vida a realizar una serie de labores que tienes que ver modificadas. Eso ya es un primer salto. Pero, además, el segundo salto viene en lo que al desarrollo de esa actividad profesional se refiere. Un fallo en un examen no es lo mismo que un fallo en un proyecto real.

-¿Han conseguido frenar la fuga de talento?

-El proyecto lleva poco tiempo. La gente que ha pasado por el instituto o se ha quedado en Asturias o ha continuado sus estudios. Con lo cual, creo que es una evaluación prematura. No obstante, lo que hemos tenido es muy buena acogida por parte de los estudiantes. En muchos casos, yo creo que es cuestión de dar ilusión a los chicos.

-¿Ya está disponible el laboratorio de hidrógeno verde?

-Tenemos un acuerdo con el Ayuntamiento de Ribera y estamos esperando a que los fondos lleguen para comprar los equipos. Mientras tanto, lo que tenemos es un laboratorio compuesto por equipos de energías renovables de baterías, fotovoltaicas y demás.

-¿Qué va a suponer para Asturias tener un laboratorio de esas características?

-Va a permitir tener una planta piloto de hidrógeno verde, pequeñita, pero reflejo de los grandes proyectos que se están anunciando. Con lo cual, aquellas personas que tengan el interés de acercarse al instituto podrán ver en qué consisten esos proyectos y a qué se van a enfrentar en el futuro si es que trabajan finalmente en ese sector. Formarse de primera mano.

-Estos proyectos requerirán mano de obra aún más específica.

-Desde mi punto de vista, esa es una de las barreras. Asturias es una región tradicionalmente industrial, pero que tiene una mano de obra muy especializada en aquello que tenemos, pero en el caso del hidrógeno y de las baterías no hay esos perfiles. Entonces, una de las grandes incertidumbres es, una vez construida la planta, ¿quién la va a operar y quién la va a mantener?

-¿Está de acuerdo con las críticas a la implantación de baterías?

-Yo he trabajado en el sector de las baterías y puedo decir que son proyectos seguros. Tenemos que avanzar y no debemos de quedarnos atrás. ¿Qué tenga que ser más acompasado y que Asturias es posible que ha sido uno de los polos de atracción como consecuencia de la desconexión de grandes centros de producción? No me cabe ninguna duda. ¿Qué ha habido proyectos que se han solicitado con el fin de capturar un punto de conexión casi con una idea más especulatoria que realista? Tampoco, pero no se debe elevar a categoría de normal lo que es singular.

-Con el apagón se han puesto muy en duda las energías renovables.

-Desde mi punto de vista, y sin ser un experto en redes de distribución, creo que se han tomado una serie de decisiones en el sector de la generación energética que no han venido acompasadas con la inversión en redes de transporte y distribución ni de otro tipo de tecnologías como el almacenamiento de energía. Tenemos una red muy deficitaria en muchos casos, que no dispone de acceso y conexión en muchos puntos de España y que está muy saturada. Yo creo que la inversión en redes de transporte y distribución es una de las asignaturas pendientes de la transición energética.

-¿En qué momento está el sector de las renovables?

-Tiene una incertidumbre brutal. Por un lado, hay precios cero negativos muy importantes que provocan un problema de ingresos y, por tanto, de rentabilidad. Estos problemas impactan en la financiación de los proyectos. Y el tercer punto es la innovación tecnológica. No obstante, es uno de los más importantes y de los que más van a necesitar trabajo técnico y profesional.

-¿Es rentable la energía solar en Asturias?

-En el caso de las grandes plantas tener menos horas de sol puede resultar un problema, porque a igualdad de costes en Almería van a generar más energía que en Asturias. Pero en autoconsumo, que al final son plantas más pequeñas, sí que hay umbrales de rentabilidad aceptables.

-¿Y en viviendas?

-La energía fotovoltaica se genera en horas en las cuales tenemos la mala costumbre de irnos a trabajar, con lo cual en muchos casos no es lo aprovechable que nos gustaría. ¿Qué pasa? Para eso están las baterías, al final son una herramienta más que nos permiten hacer una gestión más eficiente de la energía que consumimos y nos permiten gestionar las necesidades que tenemos.

-¿Qué retos se plantea a medio plazo?

-He decidido hacer un cambio de sector y enfocarme a la construcción. Quiero aprender, crecer en ese sector y desarrollarme profesionalmente en la medida que pueda. A mí me gusta mucho la gestión, me gusta mucho la ingeniería, y mi cometido es avanzar en profundizar en ese tema. Y, por supuesto, acabar la tesis doctoral, que es una de las pasiones que me han ido surgiendo en este tiempo. Aunque no me voy a alejar de las energías renovables.

-¿Se esperaba este reconocimiento?

-No, aunque me habían dicho que me iban a proponer. Tengo que decir que, además de mi padre, como no podía ser de otra manera, que también es ingeniero de minas, hay dos personas que creo que han contribuido mucho a este premio por lo que han representado para mí. Uno es Javier Sáenz de Jubera, del que he aprendido mucho a nivel profesional y a nivel personal. Y, por otro, Juan José del Campo Gorostidi, con el cual mantengo también una relación diaria y colaboramos incluso empresarialmente en temas de ingeniería de la corrosión.