La llamada a la huelga en las Escuelinas de 0-3 continúa, pese a la nueva oferta de la Consejería

El Gobierno de Asturias ha presentado esta mañana una nueva propuesta destinada a evitar la concentración de protesta de este jueves y la huelga de tres días en la red autonómicas de Escuelinas para niños de cero a tres años.

La oferta no ha satisfecho, al menos por el momento, a las organizaciones sindicales: “Los avances que nos presentan para llegar a algún acuerdo son aún muy lejanos a las peticiones”, ha señalado Laura González, de CSIF.

Los sindicatos UGT, CCOO, USIPA-SAIF y CSIF han programado los paros para los días 13, 20 y 27 de este mes de noviembre. En su tabla reivindicativa figuran mejoras en las condiciones laborales, reconocimiento de tiempo para tareas burocráticas y más apoyo de personal en las aulas.

La oferta de Educación

El Principado ha planteado una pareja educativa por aula y una jornada laboral de siete horas, de la que hasta una diaria se podría dedicar a otras tareas propias de la actividad, al margen de atender al alumnado.

La consejera de Educación, Eva Ledo –acompañada del director general de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, y la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández– ha trasladado esta nueva propuesta a las organizaciones sindicales durante la sexta reunión de la mesa de diálogo de 0 a 3 años, que sigue manteniendo su periodicidad mensual.

El Ejecutivo autonómico ha ratificado su oferta de reforzar el personal en estos centros educativos, con una técnica de apoyo por cada tres unidades en funcionamiento. También se les facilitará una cuenta individualizada de correo electrónico de Educastur y contarán con formación, a través del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada.

Respecto al reglamento de organización y funcionamiento de estos centros, la semana pasada se reunió por primera vez la mesa técnica y el próximo miércoles comenzará a funcionar el grupo de trabajo, que avanzará en el borrador disponible y realizará propuestas a los diferentes artículos.

El Principado ha reiterado su compromiso con el procedimiento de integración recogido en la ley autonómica y la clasificación profesional en el grupo B del personal técnico de educación infantil.

Avances, pero insuficientes

Desde Comisiones Obreras, Tania Alonso ha indicado que “ha habido algunos avances”, pese a lo cual “seguiremos luchando para conseguir que todas nuestras reivindicaciones sean asumidas por la Administración”.

A juicio de Laura González, "hoy por primera vez la Administración vino con un análisis detallado de la problemática que les llevamos trasladando desde hace más de dos años". Sin embargo, "vemos muy difícil ahora mismo poder desconvocar".