La Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) regresa este otoño con un mensaje claro: hay que repensar la relación entre tecnología y sostenibilidad. El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha abierto la convocatoria de participación para la edición de este 2025, que se celebrará del 22 al 30 de noviembre, y que este año centra su mirada en los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE): móviles, electrodomésticos, ordenadores o televisores que, si no se gestionan correctamente, suponen un serio problema ambiental.

Hasta el 9 de noviembre, centros educativos, asociaciones, empresas, instituciones y ciudadanos pueden inscribir sus propuestas en la web actividades.cogersa.es. Las iniciativas deben fomentar la economía circular y la reducción de residuos, ya sea mediante talleres de reparación, mercadillos de segunda mano, recogidas solidarias o campañas de sensibilización.

Una iniciativa europea con acento asturiano

La SEPR se celebra de forma simultánea en más de treinta países europeos para implicar a la sociedad en la gestión responsable de los recursos. Según Eurostat, el volumen de aparatos eléctricos y electrónicos comercializados en la UE pasó de 7,6 millones de toneladas en 2012 a 14,4 millones en 2022. Los residuos generados alcanzan ya los 11,2 millones de toneladas anuales, pero apenas se recuperan 4,5 millones.

La vicepresidenta de Cogersa y directora general de Medio Ambiente del Principado, Susana Madera, subrayó que esta campaña es una oportunidad para "difundir las buenas prácticas que pueden contribuir a cambiar la cultura de usar y tirar también en los electrodomésticos". La clave, afirma, está en que "el mejor residuo es el que no se genera".

La nueva campaña de Cogersa pone el foco en los residuos electrónicos

"Conecta el valor, desconecta el residuo"

Para acercar este mensaje a la población, Cogersa ha puesto en marcha una caravana informativa que recorre 15 municipios asturianos con el lema "Conecta el valor, desconecta el residuo". En cada parada, un equipo de educadores ambientales informa a los vecinos sobre cómo identificar y reciclar correctamente los RAEE, e impulsa dinámicas participativas con escolares, que se convierten en "Embajadores de la SEPR". La actividad incluye también un juego tipo rosco para poner a prueba los conocimientos sobre reciclaje y sostenibilidad, acompañado de sorteos y premios.

La caravana inició su ruta el 16 de octubre en Laviana y ha pasado ya por Aller, Llanera, San Martín del Rey Aurelio, Candamo y Soto del Barco. Esta semana visitará Avilés, Castropol, Mieres, Navia y Siero, y cerrará su itinerario en Cangas de Onís (5 de noviembre), Pravia (6), Grado (7) y Las Regueras (9).

Asturias, ejemplo de compromiso

Desde su primera edición en 2010, la Semana Europea de la Prevención de Residuos ha movilizado en Asturias más de 2.000 acciones, consolidando al Principado como una de las regiones más activas de España y Europa. Solo en la edición de 2024, dedicada a la lucha contra el desperdicio alimentario, se registraron 186 iniciativas con la participación de 476 entidades.

Aquel año también dejó un logro internacional: la joven langreana Marlén Alonso, conocida como "Cucuruxina en la cocina", obtuvo el Premio Europeo de Prevención 2024 por su proyecto "De sobra a sabroso, de ChatGPT al gozo", basado en recetas elaboradas con sobras inspiradas por inteligencia artificial.

Reutilizar, reparar, repensar

La edición 2025 pone el foco en un flujo de residuos complejo pero lleno de oportunidades. Los aparatos eléctricos contienen metales como acero, cobre, aluminio que son muy valiosos y que deben ser recuperados para volver a introducirlos en el circuito de fabricación. Pero también otros hay otros que pueden entrañar un riesgo para el entorno y para las personas, si no se gestionan adecuadamente (plomo, mercurio, cadmio). Por ello, Cogersa insiste en la reutilización (a través de la donación, la venta de segunda mano, el trueque…), en la reparación y en la recogida separada orientada al reciclaje, como claves de la economía circular.

El reto es el consumo responsable (elegir productos reparables, priorizar el ecodiseño, evitar compras impulsivas…) y la integración en nuestra vida cotidiana de buenas prácticas que sirven para alargar la vida de los dispositivos. Finalmente, en caso de tener que deshacernos de algún aparato que ya es un residuo, aprovechar los puntos limpios de Cogersa para su correcta gestión, así otros puntos de clasificación que existen en los comercios y distribuidores.