El PP carga contra Barbón, tras la comparecencia de Claudia Montes en el Senado: "Lo sabía y no hizo nada al respecto"

Conitnúan las reacciones a la declaración de la miss Asturias Claudia Montes en el Senado. La Secretaria General del Partido Popular de Asturias, Beatriz Llaneza, exige a Adrián Barbón y a la FSA explicaciones ante la presunta trama asturiana en las adjudicaciones del Grupo Renfe en la región denunciada por la gijonesa en la Comisión de Investigación del caso de corrupción Koldo-Álbalos-PSOE que se ha desarrollado en el Senado.

“Barbón no puede permanecer ni un minuto más callado siendo cómplice de los supuestos casos de corrupción que salpican Asturias”, dijo la Secretaria General del PP asturiano, quien ha exigido al Secretario General de la FSA y también presidente del Principado, actuar con la máxima transparencia “dando explicaciones a todos los asturianos” ante las graves declaraciones realizadas por Claudia Montes, quien aseguró que había tratado de avisar al Presidente de Asturias del supuesto amaño de licitaciones de obras públicas en Logirail, así como en Renfe Asturias, y que en su carta enviada a Barbón también le decía que “podían estar implicadas personas del partido”.

Llaneza advirtió de la gravedad que “Barbón supuestamente lo sabía y no hizo nada al respecto”. La Secretaria General de los populares recalca que Montes ha afirmado que “era un secreto a voces y yo trasladé el asunto porque no quería ser cómplice de lo que veía: modificaciones en las fechas de los contratos y cantidades. Claramente se amañaron contratos y licitaciones”, y apunta como responsables a Óscar Gómez Barbero y Enrique Martínez, el gerente de RENFE Asturias.

Llaneza también recordó que ya el pasado mes de junio, cuando los medios informaron que Barbón ignoró el correo de miss Asturias, el máximo responsable de los socialistas asturianos guardó silencio ante las reiteradas peticiones de Álvaro Queipo en las que instaba a Barbón a aclarar qué sabía exactamente de todo lo que Montes le habría información, y qué había hecho ante “tales graves informaciones”.