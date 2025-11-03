Primer movimiento para exigir la devolución del cobro del peaje del Huerna durante las obras: elevan un escrito a la Fiscalía

Daniel Ripa, exdiputado de Podemos en la Junta General del Principado y actual portavoz de la Plataforma Ciudadana “Peaje Huerna No”, ha registrado una solicitud ante la Fiscalía General del Estado con el objetivo de instar el inicio de acciones legales que permitan la devolución del importe del peaje del Huerna a todos los usuarios que hayan utilizado esta infraestructura desde noviembre de 2024, fecha en la que comenzaron las obras derivadas del argayo y los trabajos en los túneles.

Ripa fundamenta su petición en la sentencia del Tribunal Supremo (n.º 1441/2025) que obliga a la devolución del pago del peaje a los usuarios de la autopista AP-9 de Galicia afectados por incidencias durante las obras de ampliación. Dicha resolución, según el exdiputado, abre la puerta a posibles acciones judiciales similares en Asturias.

En su escrito, Ripa solicita a la Fiscalía que “valore la posibilidad de instar las actuaciones oportunas para aplicar la doctrina contenida en la Sentencia n.º 1441/2025 del Tribunal Supremo a la situación de la autopista AP-66”, promoviendo, en su caso, una acción de cesación o restitución colectiva frente a la concesionaria AUCALSA, perteneciente al grupo Itínere Infraestructuras S.A., propietario a su vez de AUDASA.

Además, pide que se requiera a la Administración concedente la devolución total o parcial de los importes abonados por los conductores que hayan sufrido retrasos significativos o deficiencias del servicio, sin haber sido informados previamente de las incidencias en las cabinas de peaje o en los sistemas de telepeaje. La solicitud incluye también que se tengan en cuenta las incidencias acreditadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como cualquier prueba que permita delimitar con precisión los horarios y tipos de incidencias ocurridas en la AP-66 desde el 27 de noviembre de 2024 hasta la finalización de las obras.

Por último, Ripa exige, a través de la Fiscalía, que se ordene “la adopción inmediata de medidas de información en tiempo real en todos los puntos de acceso y pago de la autopista”, en aplicación de los principios de transparencia y reciprocidad contractual, con el fin de garantizar los derechos de los consumidores reconocidos por el Tribunal Supremo.

La autopista del Huerna (AP-66) lleva varios meses en obras, con intervenciones destinadas a rehabilitar el argayo originado en noviembre del año pasado y a mejorar la seguridad en los túneles. Pese a las afecciones al tráfico y los retrasos acumulados, el peaje continúa cobrándose íntegramente, con un importe de 15,60 euros por trayecto.