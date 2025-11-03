A prisión tras ser detenido en Asturias por herir a un hombre con un machete en Benavente

El supuesto autor de la agresión con un machete a un hombre en una reyerta que tuvo lugar de madrugada el pasado 25 de octubre en Benavente (Zamora) ha ingresado en prisión por orden judicial, tras ser detenido en Asturias por esos hechos, según ha informado este lunes el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

El hombre fue identificado y localizado la pasada semana y, tras tomarle declaración, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Benavente, que investiga los hechos, ha decretado su ingreso en prisión provisional, a la espera de juicio.

La agresión tuvo lugar en las inmediaciones de un pub de Benavente sobre las cinco de la madrugada y causó heridas graves en el cuello y la espalda a la víctima, que continúa ingresado en el hospital Virgen de la Concha de Zamora a consecuencia de la agresión.