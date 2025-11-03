El PSOE no alterará su reforma del IRPF en Asturias, pero acepta gravar a los grandes propietarios de pisos y de vivienda turística

El PSOE ha dejado claro a la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé que no tocará la reforma del IRPF aprobada por el gobierno regional y que se debatirá en la Junta. Tomé pretendía introducir una subida del tipo para las rentas de más de 120.000 euros y crear un nuevo tramo a partir de ingresos de 300.000 euros. Esa pretensión, dado que su voto es clave para la aprobación de la propuesta del Principado, ha motivado una reunión a tres bandas celebrada este lunes en la Junta entre el grupo parlamentario socialista, el de IU-Convocatoria y la diputada Tomé.

Los socialistas, por boca de su portavoz, Dolores Carcedo, recalcaron que votarán la iniciativa acordada en el Ejecutivo, pero se montraron dispuestos a valorar las otras dos enmiendas de Tomé, vinculadas a la vivienda y a la transformación masiva de residencias en pisos turísticos. En concreto, gravar más a los grandes tenedores de vivienda (pasando del 15% propuesto por el Gobierno al 20%) y gravar a los fondos y particulares que adquieran edificios completos en Asturias para destinarlos a alojamientos turísticos. «Se trata de mantener alejados de Asturias a los especuladores inmobiliarios», señaló Tomé.

Pese al rechazo de los socialistas, la diputada recalcó que «la puerta sigue abierta para continuar negociando nuestras enmiendas a la Ley Tributaria autonómica», aunque reconoció «avances y algunas discrepancias en la reunión».

Por parte de IU-Convocatoria, su portavoz, Xabel Vegas, consideró «muy satisfactorio el formato de diálogo a tres de las fuerzas progresistas porque generan estabilidad». La coalición recalcó que a su juicio «ha quedado claro que es el PSOEquien pone límites a una mayor progresividad fiscal», apuntando que ese límite ya era conocido de las discusiones para la reforma tributaria en el seno del Ejecutivo.

Tomé recalcó: «Mantenemos nuestros objetivos». Continúa defendiendo una revisión al alza en los tramos altos del IRPF: «Hablamos de rentas de 120.000 y 300.000 euros anuales; entendemos que pueden hacer un mayor esfuerzo y contribuir a reforzar nuestros servicios públicos», aseguró tras la reunión.

La exigencia de Tomé de explorar un acuerdo tributario en la izquierda antes de negociar el presupuesto, sabiendo que su voto es decisivo para ambas cuestiones, generó tensiones en los socios del Ejecutivo. De ahí que IU defienda «ese formato a tres planteado por Tomé» para que el debate sea entre fuerzas parlamentarias y no un tira y afloja entre el Gobierno y sus socios con la diputada. De hecho plantea que se repita en la negociación del Presupuesto.