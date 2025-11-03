Guía para propietarios e inquilinos que quieran beneficiarse del programa de alquiler de Asturias: ¿a quién corresponde el IBI?; ¿se puede elegir vivienda?, ¿cuánto se paga y por cuánto tiempo?

[object Object]

¿Qué gana un propietario al ceder su vivienda?

• Un canon mensual garantizado, sin riesgo de impagos.

• La conservación y mantenimiento de la vivienda a cargo de VIPASA.

• Un seguro multirriesgo con cobertura de responsabilidad civil.

• La restitución del inmueble en el mismo estado al finalizar el usufructo, salvo el

desgaste normal por uso.

¿Durante cuánto tiempo se cede la vivienda?

Hasta un máximo de siete años y cuatro meses. Finalizado ese plazo, VIPASA devuelve la vivienda en las condiciones pactadas.

¿Cuál es el importe del canon mensual que recibe el propietario?

El canon se calcula de forma objetiva con base en el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda (SERPAVI) y no podrá superar los 700 euros mensuales.

¿Cuándo empieza a cobrarse el canon?

Desde el día anterior a la firma del primer contrato de arrendamiento de la vivienda. Si en tres meses una vez incluida la vivienda en el programa NO se alquila, el canon comienza a devengarse automáticamente, salvo que el retraso sea imputable al propietario.

¿Qué tipo de viviendas pueden incorporarse al programa?

Viviendas nuevas o usadas, vacías, inscritas en el Registro de la Propiedad y dadas de alta en el Catastro, que no estén sometidas a ningún régimen de protección pública y situadas preferentemente en núcleos urbanos y que cumplan las condiciones de habitabilidad y equipamiento (baño, cocina, calefacción, electricidad, etc.).

¿Puede incorporarse una vivienda situada en el medio rural?

Sí, de forma excepcional, especialmente en concejos en riesgo de despoblación, si se justifica su idoneidad y lo aprueba la Comisión Técnica del programa.

¿Qué pasos debe seguir un propietario para participar?

Presentar una solicitud de incorporación dentro de la convocatoria abierta y permanente del programa, utilizando el modelo normalizado disponible en la sede electrónica de la Administración del Principado de Asturias.

¿Qué sucede si el propietario quiere vender la vivienda durante la cesión?

Puede hacerlo, pero deberá informar al comprador de la existencia del usufructo y su duración. El nuevo propietario queda vinculado a las condiciones pactadas.

¿Puede el propietario recuperar la vivienda antes de que termine el plazo?

Solo en casos excepcionales, como necesidad justificada para destinarla a domicilio habitual propio o de familiares directos, siempre que esté previsto en el contrato y quede acreditado.

¿Qué ocurre si la vivienda sufre desperfectos?

VIPASA se responsabiliza de los deterioros derivados de un uso inadecuado, reparándolos o reclamando al arrendatario. Al finalizar la cesión, el propietario la recibe en el estado

inicial salvo el desgaste ordinario.

¿Qué tratamiento fiscal tiene el programa para el propietario?

La cesión de la vivienda al programa «Alquilámoste» puede beneficiarse de ventajas fiscales. Según la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, los rendimientos obtenidos por la cesión a programas públicos de alquiler —como éste— pueden disfrutar de una reducción del 70 % en el IRPF. Durante la cesión, el IBI lo abona VIPASA, como usufructuaria. En conjunto, el programa combina seguridad, rentabilidad y beneficios fiscales para los propietarios colaboradores, contribuyendo al mismo tiempo a ampliar la oferta de alquiler asequible en Asturias.

[object Object]

¿Quién puede acceder a una vivienda del programa «Alquilámoste»?

Personas físicas o unidades de convivencia con ingresos entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), calculado en 14 pagas (entre 16.800 y 63.000 euros).

¿Qué características tienen las viviendas?

Son viviendas de titularidad privada incorporadas al programa por sus propietarios, en buen estado y con equipamiento básico. Están gestionadas íntegramente por VIPASA, que garantiza su mantenimiento.

¿Cómo se solicita una vivienda?

El acceso a una vivienda del programa «Alquilámoste» se realiza mediante convocatoria pública, abierta y permanente, dictada por la Consejería competente en materia de vivienda.

¿Cómo se adjudican las viviendas?

Por orden riguroso de solicitud y conforme a la disponibilidad. VIPASA ofrece la vivienda al solicitante, que dispone de 10 días hábiles para aceptarla. Tras la aceptación, la Consejería dicta resolución de adjudicación y se firma el contrato de arrendamiento.

¿Qué ocurre si un solicitante rechaza una vivienda?

Tras tres rechazos consecutivos, queda excluido de la lista durante seis meses, aunque puede volver a solicitarlo pasado ese tiempo.

¿Cuál será la renta del alquiler?

La renta se fija de acuerdo con el informe técnico de valoración de la vivienda emitido por VIPASA, aplicando una reducción mínima del 10 % sobre el canon abonado al propietario, para garantizar un alquiler inferior al valor de mercado. Además, el Decreto establece que la suma de la renta y, en su caso, de los gastos repercutidos (como el IBI) no podrá superar el 30 % de los ingresos de la persona arrendataria o de su unidad de convivencia. De este modo, el programa asegura que las familias no destinen más de una tercera parte de sus ingresos al pago del alquiler.

¿Quién paga los suministros y el IBI?

Los suministros (agua, luz, gas) corren a cargo del arrendatario. El IBI puede repercutirse total o parcialmente, si se pacta expresamente en el contrato, pero respetando el límite del 30 % de los ingresos familiares como máximo esfuerzo económico.

¿Qué duración tienen los contratos de alquiler?

La establecida en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con las prórrogas legales, pero nunca más allá de la duración del usufructo cedido a VIPASA.

¿Puedo renovar el contrato?

Sí, dentro del plazo de vigencia del usufructo. El arrendatario también puede renunciar a la renovación comunicándolo a VIPASA con 30 días de antelación.

¿Qué garantías ofrece el programa a los inquilinos?

• Viviendas en condiciones adecuadas y con mantenimiento garantizado.

• Precios moderados y estables.

• Procedimientos transparentes de adjudicación y actualización de rentas.

• Asistencia y gestión integral por parte de VIPASA.

¿Qué causas pueden dar lugar a la resolución del contrato de arrendamiento?

• Incumplimiento de las obligaciones contractuales.

• Falseamiento de datos económicos.

• Extinción del usufructo de la vivienda.

• Causas previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

¿Qué ocurre si la vivienda se vende durante el contrato?

El arrendatario mantiene el contrato vigente, ya que el nuevo propietario debe respetar la duración del usufructo constituido a favor de VIPASA.