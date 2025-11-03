Zapico (IU) confía en comenzar a asentar con Covadonga Tomé un "acuerdo estable" hasta 2027

El coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, Ovidio Zapico, defendió este lunes la necesidad de fortalecer la cooperación entre las tres fuerzas de la izquierda —PSOE, IU y Convocatoria por Asturias— de cara a la reunión que celebrarán esta tarde para analizar las propuestas fiscales planteadas por Covadonga Tomé en el marco de la reforma del IRPF que se tramita en la Junta. El dirigente destacó que el encuentro “es una buena noticia” y puede convertirse en “el primer pilar para grandes acuerdos” en lo que resta de legislatura.

Zapico subrayó que el objetivo no debe limitarse a pactar medidas fiscales o presupuestarias, sino a consolidar “marcos estables de entendimiento” entre las tres formaciones. “La izquierda en Asturias tiene que buscar acuerdos a tres para todo: para el calendario legislativo, para los presupuestos y para el día a día de nuestra comunidad”, afirmó.

“Inestabilidad” de la derecha y el caso Mazón

El portavoz de IU contrastó la situación política de Asturias con la de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox, a las que acusó de generar “únicamente inestabilidad”. Recordó que en Extremadura, donde el Ejecutivo de María Guardiola ha convocado elecciones anticipadas, la ciudadanía será llamada a las urnas “dos veces en 17 meses”, lo que calificó de “tensión adicional innecesaria”.

Zapico aludió también a la situación en la Comunidad Valenciana, donde este lunes Carlos Mazón anunció su dimisión como presidente de la Generalitat. “Ha puesto el colofón a una gestión nefasta que ha tenido consecuencias humanas que todos conocemos”, señaló. Frente a ello, defendió que los gobiernos de izquierda “ofrecen estabilidad y una manera distinta de hacer política”.

“¿Qué ofrecen el PP y Vox a los ciudadanos? Inestabilidad. ¿Qué ofrece la izquierda? Estabilidad”, resumió el coordinador de IU, quien reivindicó que Asturias “es ejemplo de otra forma de gobernar, basada en los acuerdos y en la responsabilidad”.

Acuerdos amplios y autonomía política

Zapico insistió en que la reunión de esta tarde debe servir para abrir una etapa de colaboración más profunda entre las tres formaciones que sustentan al bloque progresista. “Tenemos que generar también un clima de ilusión en nuestro electorado frente al desplome de las comunidades gobernadas por PP y Vox”, afirmó.

El dirigente de IU defendió la autonomía de su formación dentro del Ejecutivo asturiano, señalando que su “parte en el Gobierno y en el Parlamento” actúa con soberanía propia. “Queremos hablar de mucho más, de un marco estable de entendimiento propiciado por un acuerdo amplio entre los tres grupos de la izquierda”, añadió.

En materia fiscal, Zapico prefirió no avanzar detalles concretos antes de la reunión, pero consideró que el encuentro abre “un marco muy interesante de diálogo dentro de la izquierda asturiana”. “Teníamos la obligación de entendernos en acuerdos amplios, y este es un paso positivo”, concluyó.