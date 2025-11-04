Abierta la convocatoria del V Concurso de Quesos artesanos masymas

Supermercados masymas (Hijos de Luis Rodríguez) ha abierto el plazo de inscripción para la quinta edición del Concurso de Quesos masymas, una iniciativa que busca reconocer la excelencia de los quesos artesanos y dar visibilidad al trabajo de los productores, impulsando al mismo tiempo el desarrollo rural y el consumo de productos de calidad.

El certamen, creado en 2021 en el marco del "Asturias Paraíso Natural International Cheese Festival", se ha consolidado como un referente para queserías de toda España. Este año podrán participar todos los elaboradores de queso con registro sanitario en vigor, tanto de cualquier región española como aquellos productores nacionales que elaboren parte de su gama fuera del país.

Las bases permiten la presentación de quesos elaborados con cualquier tipo de leche, siempre que el etiquetado certifique su origen. Los organizadores valorarán tanto las características organolépticas y técnicas de cada producto como la historia y singularidad de las queserías participantes.

Premios y fases del concurso

El concurso contempla un primer premio de 2.000 euros y la comercialización del queso ganador durante seis meses en los establecimientos masymas. Además, los dos finalistas recibirán 500 euros cada uno y su queso estará disponible en los supermercados durante tres meses.

El proceso se desarrollará en dos fases. La fase previa, abierta hasta el 8 de noviembre, permitirá que los elaboradores interesados envíen sus muestras para una primera evaluación técnica.

La fase final se celebrará el 28 de noviembre en Oviedo, con una cata a ciegas de los cinco quesos finalistas ante un jurado popular, sin vínculo familiar o profesional con las queserías participantes. Cada finalista podrá presentar su producto y explicar su proceso de elaboración y su historia ante los asistentes.

Las bases completas y el boletín de inscripción están disponibles en www.supermasymas.com y en el correo concurso@supermasymas.com.

Cuatro ediciones de sabor y excelencia

En sus cuatro primeras ediciones, el certamen ha reunido a elaboradores de toda España y ha premiado quesos de Asturias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura o Murcia, reflejando la diversidad y calidad del sector.

Entre los ganadores destacan Los Caserinos (2021) con su queso azul a la sidra, Rey Silo (2022) con su queso azul “Mamá María Luisa”, Gomber (2023) con su viejo de vaca de leche de pasto, y Doña Francisca (2024) con su semicurado de cabra.

Con esta nueva edición, masymas reafirma su compromiso con el producto artesano y de proximidad, fomentando el reconocimiento de los pequeños y medianos productores que mantienen viva la tradición quesera española.