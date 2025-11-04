Asturias sitúa en la diana a uno de los tipos de cáncer más mortal y relacionado con el tabaco

El tipo de cáncer de pulmón más rebelde y mortal, el de células pequeñas, está en la diana de la sanidad asturiana.

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se ha incorporado a uno de los proyectos más ambiciosos y de mayor envergadura del país dirigido a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las personas afectadas por uno de los cánceres más agresivos y con mayor mortalidad: el de pulmón de células pequeñas.

En Asturias se registran cada año entre 800 y 900 nuevos tumores de pulmón al año. De ellos, entre el 15 y el 20 por ciento son de células pequeñas.

“De todos los cánceres vinculados directamente con el tabaco, el carcinoma de pulmón de célula pequeña es el que más relación tiene, y posiblemente sea el de mayor resistencia adquirida, el más rebelde a los tratamientos”, explicó esta mañana Emilio Esteban, jefe del servicio de Oncología Médica del HUCA.

Bajísima supervivencia

La tasa de supervivencia en este tipo de carcinoma de pulmón venía siendo muy baja, de en torno al 5 por ciento, señaló el doctor Esteban, quien sostiene que en los últimos tiempos “estamos avanzando gracias a las nuevas tecnologías y los nuevos tratamientos”, de manera que “las probabilidades de supervivencia y de curación están aumentando”.

A los habituales tratamientos de radioterapia y quimioterapia, se les han sumado en los tiempos recientes los basados en inmunoterapia y anticuerpos monoclonales.

El HUCA, en un consorcio nacional

El servicio de Oncología Médica del HUCA forma parte del proyecto SOSCLC-AECC, que une la palabra SOS con SCLC (del inglés small cell lung cáncer) y las siglas de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Se trata de un consorcio liderado por los hospitales Doce de Octubre (Madrid) y Valle de Hebrón Instituto de Oncología (Cataluña) que integra a cuarenta grupos de investigación, más de 330 científicos y 31 instituciones de 16 ciudades españolas. De este modo, se crea una red nacional e internacional para estudiar este tumor a nivel molecular y epidemiológico.

Terapias de vanguardia

El trabajo analizará la distribución y los factores de riesgo del cáncer de pulmón de células pequeñas en España. Asimismo, estudiará las alteraciones celulares y el modo en que los tumores evaden el sistema inmunitario para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. Otro de los objetivos es involucrar a los pacientes en la investigación y aumentar la concienciación social sobre este cáncer tan poco estudiado hasta ahora.

“Queremos estudiar la enfermedad y su interacción con el sistema inmunitario para desarrollar estrategias terapéuticas vanguardistas, así como impulsar la investigación y la concienciación social sobre esta patología. Trabajamos conjuntamente en distintos hospitales nacionales de referencia, con lo que el HUCA se sitúa en la vanguardia española en la investigación de esta enfermedad”, aseguró el jefe de Oncología Médica del HUCA, Emilio Esteban.

Apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer

El proyecto cuenta con una financiación de 10 millones de euros procedente de la Asociación Española Contra el Cáncer. “Lo importante es que estamos aquí porque el HUCA es un hospital puntero y porque tenemos grandes investigadores, grandes médicos y grandes oncólogos”, aseveró Yolanda Calero, presidenta en Asturias de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Como se ha reseñado, el cáncer de pulmón de células pequeñas es uno de los tumores más agresivos y mortales. Crece rápidamente, se disemina temprano y responde mal a los tratamientos. En la mayor parte de los casos se diagnostica una vez está ya extendido. Aunque el tabaquismo es el principal factor de riesgo, hay otros posibles factores ambientales y ocupacionales poco analizados.