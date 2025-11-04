Asturias vuelve a superar los 50.000 parados con el final de la temporada turística

Asturias ha vuelto a traspasar la frontera de los 50.000 parados, después de toda la temporada veraniega (los meses de junio, julio, agosto y septiembre) por debajo de esa marca. En concreto, octubre finalizó con 50.889 personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa).

Se trata de 1.372 desempleados más que en septiembre, un aumento del 2,77%, el segundo mayor crecimiento del paro entre las comunidades autónomas, sólo por detrás del de Baleares (6,26 %), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. No obstante, la cifra de Asturias también supone 4.100 parados menos que hace un año (en términos porcentuales, un descenso del 7,46%).

Respecto a los sectores, el mayor número de parados se encuentra en el sector servicios (37.645); en el colectivo sin empleo anterior (5.411); industria (3.573); construcción (3.408) y agricultura (852).

El sector en el que más ha aumentado el paro es los servicios, donde hay 1.014 parados más que en septiembre. Le sigue el incremento registrado en la industria, con 207 más, y en el colectivo sin empleo anterior, con 99 más.

Entre los extranjeros, el paro se situó en 5.228 personas, la mayoría en el sector servicios.

Afiliación a la Seguridad Social

Por su parte, la media de afiliados a la Seguridad Social en Asturias se cifró en octubre en 396.092 personas, 796 más que el mes anterior (0,20%) y 9.371 más que en el mismo mes del año anterior (2,42%).

Las dinámicas tanto del paro como de la afiliación a la Seguridad Social "han sido las habituales para este mes en Asturias", ha señalado Ignacio García, director de Apoyo Corporativo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). "La hostelería, después de ocho meses de intensa subida, afronta por segundo mes un aumento del paro y una caída de la afiliacióm, si bien esta última se ha compensado con el intenso repunte de la educación, con 3.500 afiliados más", ha destacado García.

Desde UGT Asturias han manifestado su "preocupación ante el aumento del desempleo". "Esta subida, que eleva la cifra total de parados a 50.889, pone de manifiesto la fragilidad del mercado laboral asturiano y la necesidad urgente de reforzar políticas activas de empleo", ha advertido el sindicato.

A nivel nacional

A nivel nacional, el número de parados a cierre de octubre fue de 2.443.766 personas, lo que supone 22.101 más que en septiembre, aunque un recorte de 158.288 personas en comparación con octubre de 2024 (-6,08%).