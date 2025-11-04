Atención montañeros asturianos: el festival de cine y naturaleza del "María Luisa" está de vuelta en el calendario

Jueves 6 de noviembre, a las 19 30 horas. En los Cines Embajadores de Oviedo. Los amantes de la naturaleza tienen una cita ineludible con motivo de una nueva edición del Festival de Cine de Montaña, Naturaleza y Aventura del «Memorial María Luisa», que se desarrollará a lo largo de todos los jueves de este mes de noviembre.

Después del éxito de la edición 2024 (lleno completo en todas las sesiones), el certamen vuelve con el objetivo de acercar a los amantes de la montaña, naturaleza, deporte, viajes, fotografía, cine y cultura algunas de las películas y documentales más impactantes y emocionantes de este género, promoviendo a su vez el respeto por la Naturaleza y la conexión con el entorno natural.

Todas las películas han sido premiadas en la XXXV edición, en la que el certamen ha recibido 199 películas a concurso. El paisaje de Asturias, los hielos del Ártico, la inmensidad del Himalaya, el Karakorum y descensos por el río Indo, las cumbres de la Patagonia, la vida nómada en Mongolia o la búsqueda del leopardo de las nieves serán solo algunos de los escenarios de las aventura.

Inauguración

Las cuatro jornadas de noviembre 2025 estarán compuestas por un total de ocho películas, de las cuales las dos primeras se proyectarán el jueves 6 a las 19:30 horas. Serán: «Winter Taiga», Dominique Snyers, y «Le cavalier sans tête», de Andy Collet.

Las sesiones tienen un coste de 5 euros, y hay un bono para las cuatro de 16. Solo se pueden comprar las entradas en taquilla.