Cataluña adelanta a Asturias en la carrera por la fábrica de coches eléctricos de BYD

Cataluña toma ventaja sobre Asturias en la carrera para captar la tercera fábrica de coches de la compañía china BYD en Europa. Según ha adelantado "El Periódico", del mismo grupo que LA NUEVA ESPAÑA, ejecutivos y técnicos de la compañía han realizado a lo largo de los últimos meses diversas visitas a tierras catalanas en busca de un emplazamiento idóneo para instalar una factoría que se complemente con los enclaves de producción que la marca ya tiene en Hungría y se erija como punto de referencia del grupo en la Europa Occidental.

El gigante BYD, el mayor productor de vehículos chinos y uno de los tres mayores en volumen de ventas de todo el mundo, ha puesto el punto de mira en unos terrenos de cerca de 100 hectáreas próximos al puerto de Tarragona y que potencialmente se ajustan a sus necesidades. No obstante, BYD ha declinado realizar declaraciones al respecto y ni confirma ni desmiente tal interés.

En 2023, cuando BYD buscaba ubicación para su primera fábrica en Europa, técnicos de BYD visitaron los terrenos de la ZALIA en Gijón cono posible emplazamiento. El pasado mes, la agencia "Reuters" adelantó que BYD buscaba terrenos para una tercera fábrica y que España era el territorio con más opciones. El presidente del Principado, Adrián Barbón, señaló que Asturias "está en el radar" de BYD. Sin embargo, los movimientos de la compañía china se están centrando en Cataluña. Allí, otro gigante chino del automóvil, Chery, ya ha desembarcado (en la Zona Franca de Barcelona) y en la zona hay un potente ecosistema de proveedores de la industria automovilística. Cataluña también tiene como bazas su buena conexión marítima y la cercanía a polos logísticos de Europa y a Aragón, donde la empresa china CATL, en alianza con el fabricante europeo Stellantis, ya está levantando una fábrica de baterías de coches eléctricos en Figueruelas (Zaragoza).