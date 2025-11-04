La cúpula de la Iglesia aparta a un jesuita asturiano acusado de abusos a un menor

La Compañía de Jesús anunció este martes a través de un comunicado que ha apartado provisionalmente a un sacerdote acusado de abusar de un menor. Tras recibir una denuncia el pasado mes de julio y recabar "un testimonio verosímil" en septiembre, el caso, con hechos que se habrían producido hace más de 15 años en Alicante y Zamora, ha sido trasladado a la Fiscalía. El sacerdote investigado está sometido a medidas cautelares dentro de la propia orden y ha sido suspendido de todas sus funciones, también de la Conferencia Episcopal, donde ejercía un cargo relevante.

Según ha podido confirmar este periódico de varias fuentes eclesiásticas, el jesuita investigado es un sacerdote asturiano, criado fuera de la región pero regresado luego a su tierra natal, con cometidos de cierta importancia en los últimos años durante el arzobispado de Sanz Montes.

Los jesuitas explicaron que tuvieron conocimiento de los hechos en julio de 2025 a través de su canal interno de denuncias, "unos hechos presuntamente constitutivos de abusos a menores que se situarían en la primera década de este siglo", precisan en un comunicado. La compañía también indican que en el plazo de dos meses se pudo recabar "un testimonio verosímil" y que el paso siguiente fue poner la información a disposición de la Fiscalía. El comunicado aclara que es en la jurisdicción civil donde tendrán que determinar "si los posibles hechos están o no prescritos dadas las fechas en los que se habrían cometido".

Se abren, en todo caso, dos procesos. Si la vía penal tiene recorrido, explican, la Compañía "confía en el trabajo de la Justicia para esclarecer la verdad y colaborará en todo lo que se le requiera". En el derecho canónico, sin embargo, los delitos de abusos no prescriben en los mismos términos, por lo que el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido, aclaran los jesuitas en su comunicado.

Además de apartar al sacerdote investigado dentro de la Compañía Jesuita, la Conferencia Episcopal Española, donde ejercía un puesto de importancia, también lo ha suspendido de todas sus responsabilidades "en espera de que se clarifique la situación". En la actualidad, recalcan los jesuitas en su comunicado, el sacerdote "permanece en una comunidad de la Compañía, sin relación ni actividad pastoral y sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión".

Los jesuitas indican que siguen buscando más testimonios sobre el caso y destacan su afán por "crear entornos seguros, con medidas para la prevención, formación, sensibilización y detección de cualquier tipo de abuso o conducta inapropiada". El comunicado finaliza con la expresión del "profundo dolor" que sienten al pensar en las víctimas y el deseo de "saber responder con justicia y con verdad".