Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cúpula de la Iglesia aparta a un jesuita asturiano acusado de abusos a un menor

La Compañía remitió el caso a la Fiscalía y suspendió al sacerdote tras recabar un "testimonio versosímil" de una denuncia sobre hechos sucedidos en Alicante y Zaragoza hace más de 15 años

Abusos a menores.

Abusos a menores. / Shutterstock

Ch. N. / J. M.

Oviedo

La Compañía de Jesús anunció este martes a través de un comunicado que ha apartado provisionalmente a un sacerdote acusado de abusar de un menor. Tras recibir una denuncia el pasado mes de julio y recabar "un testimonio verosímil" en septiembre, el caso, con hechos que se habrían producido hace más de 15 años en Alicante y Zamora, ha sido trasladado a la Fiscalía. El sacerdote investigado está sometido a medidas cautelares dentro de la propia orden y ha sido suspendido de todas sus funciones, también de la Conferencia Episcopal, donde ejercía un cargo relevante.

Según ha podido confirmar este periódico de varias fuentes eclesiásticas, el jesuita investigado es un sacerdote asturiano, criado fuera de la región pero regresado luego a su tierra natal, con cometidos de cierta importancia en los últimos años durante el arzobispado de Sanz Montes.

Los jesuitas explicaron que tuvieron conocimiento de los hechos en julio de 2025 a través de su canal interno de denuncias, "unos hechos presuntamente constitutivos de abusos a menores que se situarían en la primera década de este siglo", precisan en un comunicado. La compañía también indican que en el plazo de dos meses se pudo recabar "un testimonio verosímil" y que el paso siguiente fue poner la información a disposición de la Fiscalía. El comunicado aclara que es en la jurisdicción civil donde tendrán que determinar "si los posibles hechos están o no prescritos dadas las fechas en los que se habrían cometido".

Se abren, en todo caso, dos procesos. Si la vía penal tiene recorrido, explican, la Compañía "confía en el trabajo de la Justicia para esclarecer la verdad y colaborará en todo lo que se le requiera". En el derecho canónico, sin embargo, los delitos de abusos no prescriben en los mismos términos, por lo que el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido, aclaran los jesuitas en su comunicado.

Además de apartar al sacerdote investigado dentro de la Compañía Jesuita, la Conferencia Episcopal Española, donde ejercía un puesto de importancia, también lo ha suspendido de todas sus responsabilidades "en espera de que se clarifique la situación". En la actualidad, recalcan los jesuitas en su comunicado, el sacerdote "permanece en una comunidad de la Compañía, sin relación ni actividad pastoral y sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión".

Los jesuitas indican que siguen buscando más testimonios sobre el caso y destacan su afán por "crear entornos seguros, con medidas para la prevención, formación, sensibilización y detección de cualquier tipo de abuso o conducta inapropiada". El comunicado finaliza con la expresión del "profundo dolor" que sienten al pensar en las víctimas y el deseo de "saber responder con justicia y con verdad".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
  2. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  3. Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
  4. Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
  5. No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
  6. El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
  7. Las mastodónticas cifras de las oposiciones que se avecinan en Asturias: para empezar, más de 43.000 aspirantes el próximo fin de semana en Gijón
  8. Un accidente en la 'Y' genera retenciones durante más de dos horas

"Miss Asturias" informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa

"Miss Asturias" informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa

La cúpula de la Iglesia aparta a un jesuita asturiano acusado de abusos a un menor

La cúpula de la Iglesia aparta a un jesuita asturiano acusado de abusos a un menor

Tormenta política por la denuncia de “Miss Asturias”: el PP, Vox y Foro exigen que Barbón “dé la cara” sobre “40 años de contratos amañados”

Tormenta política por la denuncia de “Miss Asturias”: el PP, Vox y Foro exigen que Barbón “dé la cara” sobre “40 años de contratos amañados”

Habla la "miss Asturias" Claudia Montes tras su explosiva comparecencia en el Senado: "Para la mitad de España soy una prostituta; para la otra, una heroína"

Habla la "miss Asturias" Claudia Montes tras su explosiva comparecencia en el Senado: "Para la mitad de España soy una prostituta; para la otra, una heroína"

El suceso inesperado que ha obligado a parar el Pleno de la Junta del Principado y a desalojar a los diputados asturianos

El suceso inesperado que ha obligado a parar el Pleno de la Junta del Principado y a desalojar a los diputados asturianos

Los profesores asturianos ya no tendrán que medicar a sus alumnos: el Principado da marcha atrás en la Ley de Salud Escolar, que incluirá la figura de la enfermero escolar

Los profesores asturianos ya no tendrán que medicar a sus alumnos: el Principado da marcha atrás en la Ley de Salud Escolar, que incluirá la figura de la enfermero escolar

Asturias sitúa en la diana a uno de los tipos de cáncer más mortal y relacionado con el tabaco

Asturias sitúa en la diana a uno de los tipos de cáncer más mortal y relacionado con el tabaco

Se vende chalet con "okupa" en Asturias con "tres habitaciones, dos baños, reformado" y "ocupada ilegalmente": el fenómeno de comprar casa que se extiende

Se vende chalet con "okupa" en Asturias con "tres habitaciones, dos baños, reformado" y "ocupada ilegalmente": el fenómeno de comprar casa que se extiende
Tracking Pixel Contents